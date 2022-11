Ética no processo seletivo

Fábio Steren

Identificar a ética de um profissional é um tema delicado e, ao mesmo tempo, essencial. Muito além de viabilizar a contratação de trabalhadores que tenham suas crenças e valores em sinergia com os defendidos pela companhia, este alinhamento enriquece a construção de um ambiente organizacional mais saudável.

Em uma definição direta, a ética no ambiente de trabalho é caracterizada pela forma na qual os profissionais agem em seu dia a dia. Assim, são refletidas as ações de cada um no que tange às suas responsabilidades na companhia e ao grau de impacto perante a si próprio e aqueles com os quais convive.

Não existem regras explícitas que determinem o comportamento de um colaborador ético. O que há, de fato, é uma predeterminação daquilo que é considerado como correto e esperado de cada trabalhador.

O problema, contudo, é que esta premissa não é incorporada por muitas companhias em seus processos seletivos, deixando de lado o ato de analisar os valores dos candidatos em prol meramente de seus conhecimentos técnicos.

Uma contratação errada pode ser bem custosa para a empresa. Junto às hard skills é importante que as companhias olhem para os valores do profissional e sua forma de agir no cotidiano. Este é o momento certo para fazer perguntas estratégicas, criando possíveis cenários e desafios que o profissional pode encontrar na empresa e como ele lidaria com cada situação.

Não há mais espaço para manter o recrutamento tradicional, com olhar predominantemente técnico para o preenchimento de vagas. Adotar uma diretriz focada nestes requisitos impede um conhecimento adequado do perfil do candidato e se está alinhado ao propósito da marca. É claro que não existe nenhum profissional perfeito, mas quanto mais próximo os valores estiverem alinhados, maior a chance de acertar nessa escolha.

Seja para negócios de pequeno ou grande porte, vagas remotas ou presenciais, a contratação de profissionais cujos valores estejam de acordo com os da companhia faz toda a diferença para a construção de uma marca de sucesso. Afinal, muito além de aperfeiçoar o clima organizacional e a produtividade dos times, equipes pautadas nestes valores têm tudo a oferecer para uma boa imagem no mercado e seu destaque crescente rumo ao sucesso.

Consultor de recrutamento e seleção