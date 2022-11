Rodrigo de Castro Fernandes Pecoraro

Em um país em que 75% das empresas não chegam ao 14° ano de vida, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), completar quase cinco décadas de existência é um feito digno de celebração. E esse feito se torna ainda mais relevante quando a inovação constante é incentivada ao longo dos anos, como é o caso da Sabemi Seguradora, que completou 49 anos em setembro e é uma dentre tantas empresas gaúchas quase cinquentenárias que mantêm “alma” de startup.

Sem essa “alma” não teria sido possível sobreviver por tanto tempo no mercado de seguros, no qual, há alguns anos, quem dá as cartas é a tecnologia. Assim como em tantas outras áreas, já não basta oferecer ao mercado um determinado produto; é fundamental oferecê-lo – e viabilizá-lo – do ponto de vista tecnológico. Na prática, isso significa desenvolver recursos que permitam a consulta de sinistros, o acionamento de assistência 24 horas e o acompanhamento do guincho, por exemplo. No dia a dia das seguradoras, isso quer dizer investimento em soluções ágeis e intuitivas que facilitem a vida do segurado e que estejam ao alcance da palma da mão.

Mas, se a tecnologia nos apresenta desafios, ela também traz oportunidades. O mercado de seguros é um dos mais consolidados da economia brasileira - de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), a participação dos seguros no PIB do País é de 1,68%. O setor ainda encontra muito potencial de expansão, já que somos um povo que, em geral, não tem o hábito da prevenção. Não seguimos à risca o ditado “é melhor prevenir do que remediar”. Geralmente, remediamos. Nesse sentido, a comodidade e as facilidades trazidas pela tecnologia podem ser aliadas na difusão da cultura do seguro e dos benefícios de se adotar uma atitude mais previdente.

O potencial de expansão também reside no fato de que a tecnologia pode contribuir para a democratização do acesso a produtos e serviços, além, é claro, de gerar demandas específicas relacionadas a sua utilização. Do ponto de vista das empresas do setor, só há uma forma de sobreviver neste cenário em que a tecnologia dita as regras: fomentar a “alma” de startup, apostando na inovação e na renovação constantes como receita para uma longa e consolidada trajetória no mercado segurador.

Diretor de Seguros da Sabemi Seguradora