Assédio eleitoral empregatício: cabresto contemporâneo?

Maurício de Carvalho Góes

Mesmo que existam vários “Brasis” em nosso país e que, por isso, remanesçam resquícios de coronelismo, o demasiadamente polarizado cenário eleitoral trouxe à tona um fato jurídico que, mais uma vez, põe à prova o caráter democrático e garantidor da Constituição Federal: o assédio eleitoral. A equação dos artigos 2º e 3º da CLT permite que o empregador regularmente dirija o trabalho do empregado, com base na dependência jurídica que significa a subordinação do empregado perante o empregador. Dessa forma, decorrem as demais espécies de dependência, como a técnica, a religiosa, a moral, a cultural e talvez até mesmo a eleitoral, que tem um caráter tão somente de influência no desenvolvimento pessoal do trabalhador.

Contudo, essas espécies não podem servir à violação da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual. Há notícias recentes da prática de atos de coação e constrangimento a empregados, ou mesmo de propaganda eleitoral ostensiva pela vontade do empregador de que se vote em determinado candidato. O problema se agrava quando tais atos se efetivam a partir da perseguição com ameaça de despedida ou de condição para promoção ou progressão de carreira. A comprovação desse cenário configura assédio ao empregado. Porém, poder-se-ia até enquadrar esse assédio como moral, mas, considerando a natureza específica da violação (como ocorre no assédio sexual), cabível é classificar esse assédio como sendo eleitoral, independentemente do abalo moral que desse possa decorrer. É inconcebível que o caráter de cidadão do empregado seja invadido minimamente no ambiente de trabalho, o que precisa ser prevenido e coibido pelo próprio empregador.

Entretanto, faz-se uma reflexão mais relevante e abrangente: o momento é de se buscar equilíbrio na relação de emprego, baseado na proteção dos seus sujeitos, na fraternidade e no diálogo, pois o retorno ao voto de cabresto representa uma das tantas formas de ameaça a tão almejada e valorosa democracia. Sem respeito à dignidade e às liberdades individuais, não há avanço tampouco desenvolvimento plural efetivo.

Advogado e sócio na área Trabalhista de TozziniFreire Advogados