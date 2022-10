Responsabilidade pelo lixo é de todos

Paulo Marques

Vivemos em tempos de grandes desafios em relação à sustentabilidade do nosso planeta. A Semana do Lixo Zero nada mais é que um momento em que trabalhamos a conscientização de que é preciso virar a chave e construir uma cidade mais limpa e economicamente sustentável. Porto Alegre precisa avançar muito em conscientização ambiental em especial quando o assunto é reciclagem.

Cada vez mais a situação do descarte se tornou algo complexo e preocupante. Até porque o aumento é crescente na produção de resíduos e os "lixos", muitas vezes, permanecem muito tempo no meio ambiente. Há uma necessidade premente de trabalharmos juntos, na parceria entre o poder público e a população.

A segregação dos resíduos assume um papel fundamental diante de uma realidade tão dura. Porto Alegre ainda descarta indevidamente. Atualmente reciclamos apenas 4,5% dos resíduos secos, apesar de estarmos acima da média nacional - o que ainda é muito pouco - o custo dessa falta de conscientização recai em todos nós. Em média, 1.100 toneladas são recolhidas por dia na coleta domiciliar e pelo menos 250 destas toneladas poderiam ser recicladas. São cerca de R$ 8,8 milhões por ano destinados à coleta de lixo.

A expressão "cidade limpa é aquela que ninguém suja" é exatamente o que queremos. Gastar menos, ter menos resíduos indo para o transbordo, para os aterros, lagos, rios e ruas. O ideal seria chegarmos ao "lixo zero", mas se isso ainda não é possível, temos que tomar consciência, de que cada um separe o seu lixo. Além de não jogar lixo nas ruas, é preciso que as empresas reduzam as embalagens desnecessárias.

Também é importante incentivar a logística reversa e que os resíduos orgânicos se transformem em compostagem doméstica. Quanto mais se recicla, mais se reaproveita. Temos que ter ciência de que todo resíduo tem um valor agregado e pode gerar emprego e renda para as famílias que trabalham nas cooperativas de reciclagem. Se todos fizerem a sua parte, teremos condições de investir em mais tecnologia, plantio, educação ambiental e remodelação dos espaços. Uma cidade mais limpa, sustentável e agradável de viver é responsabilidade de todos nós.

Diretor-Geral do Departamento

Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)