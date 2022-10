A Filosofia Política e o futuro do Brasil

Maria Cecília Medeiros Kother

A defasagem entre viver a política superficialmente e/ou vivê-la na sua real dimensão, que advém do conhecimento de sua força no pensar e agir inerentes à pessoa humana, é enorme e decorre, consequentemente, da falta de conhecimento, entendimento e compreensão sobre o que é política.

O povo brasileiro começou a viver, de modo geral, seus compromissos políticos a partir da República e da Constituição de 1988, a qual ficou conhecida como "Constituição Cidadã". O povo alinhou-se ao compromisso obrigatório ligado a um calendário estruturado na busca de poder partidário e não realmente no interesse do país.

Nessa trajetória de implantação e implementação, fomos vivenciando fatos circunstanciais e experiências muitas vezes não tão saudáveis moralmente. Quando a pandemia calou e segregou os relacionamentos - pessoais, sociais, familiares, políticos, empresariais - numa dimensão que foi enfraquecendo a moral, "trincou-se" o respeito e se destravaram os desejos dos poderes.

Na verdade, os limites entre o pensar, o sentir e o agir das pessoas, nos âmbitos privado e público, não são tão fechados no seu fluir consciente e responsável. Nessa dimensão, a velha máxima segundo a qual "o meu direito acaba onde começa o direito do outro" foi se enfraquecendo e o clima dos relacionamentos sociais foi ficando mais para um clima de Unidade de Tratamento Intensivo.

O mundo mudou, e as ideias políticas com suas pretensões e seus fortes desejos de poder aumentaram. Se pensarmos, refletirmos, analisarmos ou estudarmos o que vem acontecendo no nosso país, veremos que houve uma imposição da mudança e da tomada de posição.

A tecnologia invadiu o mundo da comunicação, e tudo o que hoje integra as condições de vida das pessoas, na família, na sociedade, no país e no mundo, está na dependência e na celeridade da internet. Nada fica escondido. O que se observa, em todas as circunstâncias, é gerado na mente e nos sentimentos das pessoas sob um enfoque pessoal separatista e radical. Essa é uma posição que foge à lógica do respeito, da paz, da responsabilidade dos princípios e do forte patriotismo político do povo brasileiro.

Nesse enfoque, o pensar e o agir impõem o conhecimento sobre a importância da linha política e dos princípios filosóficos adotados pelos gestores públicos como diretriz forte e decisiva da ação governamental ligada ao futuro do país.

Presidente do Instituto MC de Educação Social