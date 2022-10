Jornal do Comércio, página 5, edição de 28/10/2022 A prefeitura de Porto Alegre investirá R$ 60 milhões em pavimentação em Porto Alegre (). É uma medida aguardada por muitos em diversos bairros da Capital, onde ainda temos vias sem pavimentação. Mas espero que a operação tapa-buraco continue, pois ainda temos buracos em vias já pavimentadas até com asfalto, mas onde, de vez em quando, o motorista leva um susto ao passar por buracos que não via antes, nem esperava, pois estava andando sobre um bom piso asfaltado. (Sandro de Castro Pires)

Pavimentação II

A prefeitura de Porto Alegre informou que recebeu R$ 60 milhões para pavimentação de ruas. Então, favor informar quais as ruas que serão priorizadas. Não esqueça o senhor prefeito Sebastião Melo das avenidas Benjamin Constant e da Cristóvão Colombo, ruas de grande tráfego e com pavimentação péssima. Prefeito, as ruas Marquês do Herval, Mariland e Pedro Ivo estão necessitando de reparos urgentes, bem como muitas outras pela cidade. Sugiro que o senhor e seus inúmeros assessores bem remunerados, ao circularem pela cidade, façam o registro das ruas danificadas para as devidas providências. (Adriano S. Ramos)

Clima

O tempo continua incerto no Rio Grande do Sul, com dias de calor e, outros, ainda com frio, embora já estejamos na primavera. O clima está mudando, pois temos enchentes no Nordeste do País e muita seca em outras regiões do Brasil e países da Europa e nos Estados Unidos. (Gladston Paranhos)