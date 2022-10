Eleições e a ausência de visão de Estado

Cezar Henrique Ferreira

Já é possível afirmar que as eleições de 2022 são as mais disputadas da história. Pena que as campanhas não tenham apresentado propostas e soluções na mesma proporção das acusações e ataques disparados de todos os lados. Pois o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (Senge), como entidade que congrega mais de 17 mil associados em seus 80 anos desde a fundação, buscou, mais uma vez, contribuir de forma proativa, sobretudo para o cenário do RS, no qual assistimos, ano após ano, outros estados passarem a nossa frente em termos de desenvolvimento, educação, inovação, infraestrutura, segurança pública e agricultura.

Segundo a CNI, o RS está em segundo no ranking nacional da produção de manufaturas. Porém, ocupa apenas a décima posição em qualidade do ensino, o que representa um risco significativo à economia e às futuras gerações que já começam a migrar por falta de oportunidades.

A cada eleição o Senge-RS produz a chamada 'Pauta Mínima'. O documento tem por objetivo oferecer propostas e subsídios técnicos a todas as candidaturas. Pautas como o fortalecimento da Emater, do seu quadro funcional e do seu orçamento, considerando a empresa como forte indutor no desenvolvimento de pequenos e médios empreendimentos rurais, evitando, entre outras consequências, o êxodo rural.

Diante do novo marco legal, o Senge-RS prega a valorização da Corsan para manter a gestão do saneamento nas mãos do Estado. Defendemos também o aproveitamento do quadro de engenheiros e a estrutura da extinta Cientec, bem como, a valorização de todas as potencialidades da Uergs, pautas nas quais o Senge-RS tem atuado com vigor e colhendo resultados.

Mesmo que a opção por quadros partidários seja legal e republicana, recomendamos ao futuro governador a adoção de critérios técnicos quando do preenchimento de cargos de livre nomeação, privilegiando o conhecimento e a capacidade dos profissionais.

Desse modo, o Senge-RS busca sensibilizar os gestores de que o RS precisa de um planejamento estratégico de longo prazo, de Estado, não de governo. Uma visão de futuro que coloque novamente os gaúchos no trilho do desenvolvimento sustentável.

Presidente do Sindicato dos Engenheiros do RS