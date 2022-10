Federasul: 95 anos pelo desenvolvimento

Anderson Trautman Cardoso

Há 95 anos, uma história de protagonismo e trabalho em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul começou a ser escrita. Nascia, em Bagé, a Federasul, que hoje congrega cerca de 180 entidades associadas nos quatro cantos do Estado. Desde então, a causa dos empreendedores nos move e a busca por um futuro melhor para todos os gaúchos é a missão que nos impulsiona na representação de mais de 80 mil empresas, de todos os portes e setores da economia.

Naquele 28 de outubro de 1927, os empresários gaúchos escolheram trabalhar de forma conjunta para solucionar problemas individuais. Um olhar inovador naquele momento histórico e que rendeu, e segue rendendo, resultados à sociedade gaúcha. As bandeiras daqueles pioneiros, sintetizadas na livre iniciativa, na economia de mercado, na defesa de um Estado eficiente e menos pesado ao contribuinte, constituem a base a partir da qual temos contribuído à causa do desenvolvimento econômico e social de nosso Rio Grande.

É a partir desses pilares que trabalhamos nos últimos dois anos em defesa de todas as formas de liberdade, especialmente a econômica. Colocamos na pauta do Estado a agenda de transformações estruturantes, participando diretamente da reestruturação realizada no Rio Grande do Sul nos últimos anos, cobrando responsabilidade com o orçamento público. Como entidade que congrega todos os setores, ouvimos da classe produtiva as necessidades prioritárias em infraestrutura, em nossas Jornadas de Integração, e consolidamos esses pleitos em propostas concretas encaminhadas aos governos estadual e federal.

Colocamos a inovação no centro do debate, por entender que essa é a chave para um futuro de mais desenvolvimento, e realizamos nossas Jornadas de Inovação para conectar as iniciativas que florescem por todo o Estado. Estabelecemos a defesa em torno de uma educação de qualidade como base central para pensar o amanhã. Trabalhamos, ativamente, para formar novas lideranças e tornar nosso Estado protagonista na nova economia.

Quase centenária, a Federasul segue com seus olhos voltados para um horizonte melhor para os gaúchos. Mantém-se firme na defesa de quem trabalha, produz e desenvolve o Rio Grande! Firme na construção de futuros inovadores, com união e desenvolvimento!

Presidente da Federasul (2021-2022)