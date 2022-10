Ética empresarial neste momento

Rogério Bohn

Quando se olha para o lado de dentro das organizações empresariais é possível perceber problemas muito semelhantes àqueles que se encontram do outro lado do muro: situações de violência, intolerância, preconceito e assédio que ocorrem na sociedade e também no ambiente das organizações. Em especial neste período desafiador e tenso em que vivemos, um dos mais importantes de nossa História recente como nação.

Adotar um código de ética pressupõe pautar as ações da empresa a partir destas orientações, em todas as áreas. As pessoas são éticas dentro de uma organização ao seguirem o que está pré-estabelecido como limites tolerados, circunscritos naquele espaço organizacional. Isso vale não apenas para os colaboradores, mas também para os gestores.

Regramentos, códigos de ética e de conduta, processos de compliance não podem ser apenas um conjunto de textos disponíveis em um site ou em um relatório para a organização ser avaliada externamente, em certames que atestam boas práticas de gestão. As melhores empresas para se trabalhar são aquelas que aplicam no dia a dia e nas suas práticas de gestão os valores presentes em seus códigos de ética.

Cabe aos gestores inspirar suas equipes, conectadas com as boas práticas de gestão, conduta e ética. Isso não passa pela coerção, mas pelo exemplo positivo, que é capaz de fazer muito mais do que as belas palavras dos códigos. Empresas com lideranças inspiradoras, princípios e códigos de ética alinhados tornam-se referências para os colaboradores e para toda a comunidade onde estão inseridas.

É sempre importante lembrar que muitas Teorias da Administração reforçam a importância das relações humanas nos ambientes de negócios. Nessa perspectiva, a ética no mundo dos negócios se dá em função das pessoas e para as pessoas. Por isso, nesse momento de acirramento de muitos ânimos, é fundamental preservar a ética no ambiente dos negócios, cultivando relacionamentos com tolerância, com foco na sustentabilidade e na boa reputação das organizações.

Consultor empresarial