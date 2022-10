Sua empresa está pronta para a Black Friday?

Yvon Gaillard

A Black Friday é uma das datas mais esperadas do ano pelas empresas. Em poucas horas, é possível alcançar resultados de vendas que geram grande receita. Entre os principais problemas fiscais na Black Friday está a falta de capacidade para emissão de NFe, com pedidos chegando a cada minuto, empresas enfrentam dificuldades para processar as informações e emitir os documentos. As guias em atraso são outro fator que geram multas e juros, com a equipe fiscal sobrecarregada, o processamento das guias pode ficar comprometido.

Como consequência, as guias deixam de ser pagas - gerando multas e juros que podem reduzir os ganhos obtidos com as vendas na Black Friday. Os varejistas também devem ficar atentos aos atrasos na entrega de mercadoria. Outra consequência negativa que pode ocorrer por conta do aumento das operações na Black Friday é a ausência da documentação necessária para que os caminhões passem pelas barreiras fiscais. Por fim, o alto fluxo de operações pode comprometer o armazenamento correto dos documentos fiscais emitidos ao longo da Black Friday.

Diante de tantos problemas, o compliance fiscal ganha importância maior nesse período para os varejistas. Os custos de uma operação manual no departamento fiscal podem se tornar ainda maiores durante a Black Friday - além de gerar uma corrida contra o tempo para cumprir todas as exigências sem interferir no desempenho de vendas.

Todas as vendas para consumidor final localizado em outro estado exigem que a mercadoria siga viagem apenas com a GNRE paga e autenticada pelo banco. Isso significa que essa é uma exigência que precisa ser cumprida rapidamente para garantir a entrega dos produtos ao consumidor no tempo previsto.

Para cada guia, um único funcionário gasta, em média, 10 minutos no processo manual de emissão e pagamento. Em uma loja que vende 100 unidades no mês, o funcionário necessita de quase 16 horas do mês apenas para fazer emissão e pagamentos de GNRE. Com o crescimento de vendas na Black Friday, uma organização pode ter muitos problemas para processar o fluxo de informações. Para lidar com o aumento de operações da Black Friday, o segredo está no uso da tecnologia de automação fiscal, eliminando a dependência de processos manuais - que são mais lentos e consomem recursos da empresa.

Apostando nos recursos tecnológicos sua empresa pode focar no aumento das suas vendas sem preocupações ou problemas com o Fisco.

Economista