É o nosso Brasil!

Liliana de Vargas

A história mostra que desde os primórdios, há mais de cinco séculos, existia rapinagem e pilhagem, desrespeito a todos os recursos naturais, à força de trabalho, às mulheres, enfim à nação como um todo.

O desrespeito foi notório desde a chegada dos lusitanos que aqui se instalaram com um único intuito-explorar as riquezas e o trabalho dos brasileiros. Iniciou com eles, depois os espanhóis e assim por diante até a Independência.

Com o tempo, essa prática de rapinar acabou arraigada, corriqueira na cultura. Infelizmente tornou-se crônica e revelou-se em todas as classes sociais e em qualquer atividade profissional. Virou prática comum, metabolizada no sistema, cercada pelos conchavos e conluios. Como consequência uma calamidade que desmantelou o essencial para o progresso de qualquer nação: a educação. Também desagregou e corroeu o conceito de cidadania e eliminou, em muitos, a esperança de uma sociedade mais justa.

Então fez-se necessário uma mudança política e legislativa, contudo ainda persistia o desequilíbrio entre a realidade vivida e a efetividade dessas. Embora muito tenha sido feito, certos direitos dos cidadãos continuavam suprimidos e violados, pois alguns dirigentes rompiam a moral a fim de atingir seus objetivos exclusivamente financeiros, tornando-se peritos, impávidos em pilhagem.

O povo sofria toda sorte de miséria, até o primordial para a sobrevivência, resultando em não buscar, não tentar, não gritar por seus direitos à educação, saúde e trabalho, para obter, pelo menos, condições de se proteger da histórica exploração.

Em contrapartida, os atuais governantes tentam repaginar, transformar o sistema, todavia os obstáculos são muitos, visto que há poderosos no caminho com vultosos interesses. Os tentáculos do mal tramam derrubá-los e atuam em todas as esferas.

Construir uma sociedade mais justa, implica no reconhecimento do outro, na honestidade e no respeito, valores fundamentais para erradicar a desigualdade e a rapinagem. Cabe ao povo, pelo “voto”, a continuidade de um Brasil crescente, limpo e gigante ou retornar à ideologia de dominação, à constância da roubalheira e da escamoteação. Decida-se!

Formada e pós-graduada na Universidade de Caxias do Sul em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas