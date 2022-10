Conscientização sobre cibersegurança

Henrique Schneider

A partir de uma campanha lançada nos Estados Unidos, em 2004, outubro passou a ser conhecido como o mês de conscientização da cibersegurança. O objetivo da ação é alertar sobre a importância da segurança digital, algo que deve ser diariamente reforçado, visto que o número de ataques cibernéticos, estelionatos e vazamentos de dados tem se multiplicado nos últimos anos. Para comprovar isso, basta olhar o noticiário.

Engana-se, porém, quem pensa que essa pauta interessa apenas às grandes empresas ou à Justiça. Todos nós temos dados circulando na web e diante do atual cenário, qualquer um pode ter suas informações expostas ou utilizadas de forma indevida. Diariamente surgem novos golpes e formas de ter acesso a essas informações.

Logo, é essencial adotarmos algumas medidas de segurança. Isso vale para organizações e para pessoas. É isso que fazemos com aquilo que consideramos importante, certo? Protegemos. A lógica deve ser a mesma com os dados. Você, pessoa física, pode praticar a cibersegurança através de atitudes simples, como a ativação da verificação em duas etapas ou a substituição de uma senha antiga por uma nova opção mais complexa.

Com o objetivo de incentivar comportamentos como esses é que a Netfive criou a campanha "Sua missão no ciberespaço". A partir de tarefas liberadas semanalmente durante todo o mês de outubro, queremos despertar a consciência das pessoas sobre a importância da proteção digital no seu dia a dia, o que vai se refletir também dentro das empresas.

E, falando especificamente para elas, minha sugestão é que, independentemente do seu porte, invistam na conscientização. Treinamentos, palestras, e-mails e cartazes com orientações e boas práticas são algumas alternativas. Para organizações que dispõem de mais recursos, é indispensável estruturar uma área de segurança da informação, com uma equipe qualificada, para evitar ficar nas mãos de cibercriminosos em caso de ataques.

Acredito que esse é o caminho: prevenção e consciência. Estamos cercados pela tecnologia e precisamos, constantemente, nos adaptar a ela e exercer nossa cidadania digital, sem esquecer que nossos comportamentos diante de uma tela impactam em diferentes âmbitos da vida.

CEO da Netfive