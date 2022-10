Anexação de território pela Rússia

Adriano Cássio Dallegrave

A Rússia promoveu um referendo em diversas regiões anexadas, mas ele não deve ser considerado como vontade da população local e sim, uma página (Anti - contestação) que será evidenciada quando a história da anexação será contada para as gerações futuras.

Ao olhar para este período, a população verá um registro de: "O povo quis assim" e se silenciará. A ONU não deve reconhecer este referendo como uma fórmula legítima de anexação territorial, pois estaria criando um precedente que geraria muitos conflitos nos próximos anos e enfraqueceria o Direito Internacional já consolidado.

Já Putin está fazendo exatamente o que disse que não faria, que atacaria grupos neonazistas e que tirar a Otan do seu quintal era seu objetivo. Negava a ideia de expansão territorial e pasmem houve quem acreditou nele.

Com a anexação dos territórios de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, a Rússia consegue o valioso corredor de acesso ao oceano, algo que geopoliticamente é muito importante e cobiçado.

Os russos têm o olhar desviado pela divulgação interna dessas conquistas, mas a realidade da guerra se mostra dura. A propaganda acontece enquanto milhares de reservistas atendem ao chamado do exército russo e este sofre com a mobilidade e precisão dos ataques ucranianos.

Os ucranianos têm resistido bravamente e provocado muitas baixas russas, estima-se que cerca de 50 mil russos tenham sido mortos no conflito, contra apenas 10 mil ucranianos.

Utilizando-se de mísseis muito precisos disparados de caminhões militares, os ucranianos acertam alvos russos e quando as forças russas contra-atacam, os ucranianos já mudaram de lugar. Esta tática vem fazendo com que os russos percam vidas, equipamentos e acabem por recuar e manter territórios já conquistados ao invés de tentar conquistar novos.

Há um outro interesse na anexação repentina que não é claro para muitos. Uma vez o território anexado formalmente à Rússia, conforme a Constituição russa prevê, qualquer ataque a território russo poderá ser respondido com armas nucleares. Isso dá respaldo para a utilização deste tipo de armamento pelo governo russo. Alerto para os que não acreditam nesta possibilidade, ela existe, é real e talvez aconteça antes do que imaginamos.

Talvez não com o uso de armas nucleares aos moldes das utilizadas no Japão (1945), mas sim de armas táticas nucleares, traduzindo: armas de menor potencial destrutivo do que as convencionais, mas suficientemente potentes para dominar a Ucrânia.

Advogado empresarial