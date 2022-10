Praças bem ocupadas e menos desocupados

Regina Machado

Chegamos aos 180 prefeitos de praça nomeados em Porto Alegre. Queremos chegar aos 250, em alusão aos 250 anos da nossa cidade. Fica cada vez mais evidente a importância de unir esforços em prol dos espaços públicos. Nossa capital tem mais de 600 praças que vêm ganhando vida e cor. Esse engajamento do poder público com o sentimento de pertencimento dessas pessoas voluntárias tem dado bons resultados. Não é incomum ver prefeitos envolvidos em melhorar suas praças. Às vezes, de forma individual, mas, quase sempre envolvendo, também, vizinhos, amigos e familiares, inclusive crianças. É lindo de se ver. A prefeitura dá o suporte necessário, acolhe as necessidades e faz os encaminhamentos. Pela importância desse lugar que ocupam eles têm um canal direto pelo telefone 156 para abrir os protocolos de serviços e uma gerência que acompanha e orienta os caminhos. O mesmo número está disponível para os interessados em cuidar da praça da sua vizinhança.

As atividades feitas nas estruturas da prefeitura tais como reuniões, encontros, visitas e palestras aproximam os prefeitos de praça dos diversos serviços, dos secretários e dos técnicos. Eles, como cidadãos voluntários, precisam conhecer os fluxos, as limitações e as potências que a prefeitura tem. O prefeito Sebastião Melo sempre diz que "se as praças não forem ocupadas pelos ocupados serão pelos desocupados" e o nosso empenho está em, cada vez mais, ver as praças bem ocupadas, cuidadas e coloridas. Já foram mais de 100 praças revitalizadas o que possibilita que os prefeitos direcionem sua atenção à qualificação desses espaços. Há, ainda, muitas praças à espera de um prefeito. Todos são muito bem-vindos.

Gerência dos Prefeitos de Praças