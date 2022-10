Bem-estar policial

Aroldo Medina

A polícia civil e militar do Estado do Rio Grande do Sul anda bem equipada, principalmente, na região metropolitana de Porto Alegre. É o que aludimos observando os policiais se locomovendo em viaturas ostensivas modernas adquiridas pelo Poder Público e privado. O investimento de alguns milhões de reais em veículos potentes é justificado pela visibilidade, agilidade e força tática que conferem ao aparato policial, mobilizado na defesa de toda sociedade brasileira.

Conduzindo os cavalos mecânicos identificados com os brasões das corporações policiais encontramos homens e mulheres de carne e osso, nervos e músculos, coração e mente, matéria e espírito, com sangue pulsando nas veias. E, enquanto o combustível explode nos cilindros das viaturas, garantindo grande potência na máquina que patrulha as ruas e reprime os crimes, como será que está a saúde do corpo e da mente do policial?

Em uma simples conversa com os profissionais da Segurança Pública do RS vamos descobrir que muitas dores pululam no seu corpo sobrecarregado. Mais do que se imagina os nervos e os músculos estão tensos, contraídos e até lesionados. Trabalhando em estresse constante, a mente e o corpo policial sofrem a gravidade de Júpiter. O "módulo de comando" atrás do volante, está fatigado ao trabalhar exigindo o máximo do organismo humano, inclusive, diminuindo sua vida útil funcional. Hoje, cada policial no Estado do RS trabalha por dois ou três quando olhamos o efetivo previsto na lei e o existente. A população cresceu e o efetivo encolheu.

E, não são apenas dores no corpo remediado carente de mais atenção pública que afligem policiais de serviço. Há uma dor aguda instalada na mente e no coração da polícia gaúcha que também tira o sono de inúmeros outros policiais em todo o Brasil, assim como rouba a paz de milhões de brasileiros. Estima-se que, aproximadamente, dois terços dos policiais também estão endividados e muitos negativados com bancos e financeiras. Juntos constituem milhares de famílias sufocadas por dívidas e atormentadas através de cobranças constantes.

O próximo governador do Rio Grande do Sul, assim como o futuro presidente da República, ao lado de lideranças empresariais e do Terceiro Setor têm condições plenas de apresentar soluções para esta problemática de cuidar melhor do Corpo Policial. Os próprios bancos poderiam ser mais flexíveis e tomar a dianteira, na criação de um programa especial de socorro das famílias endividadas pelo bem do Brasil e do RS.

É flagrante! Antes de novos investimentos em viaturas, precisamos investir em bons projetos que foquem na saúde e no bem-estar físico e mental de policiais civis e militares, peritos criminalísticos e agentes penitenciários. O socorro àqueles que juram e sacrificam a própria vida em nossa defesa é urgente.

Tenente-coronel da Brigada Militar