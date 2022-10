Desenvolvimento pessoal e o sucesso

Vandré Moraes

Está claro, mais do que nunca, que as empresas precisam ir atrás das melhores práticas de mercado no que diz respeito à gestão de pessoas, a fim de que o seu crescimento seja sustentável. Somente assim, também, todos os profissionais atuantes no grupo poderão desenvolver seu papel com destaque e protagonismo, num ambiente saudável, desafiador e de amplo desenvolvimento, sendo uma parte importante de suas vidas.

Para este passo ser dado, a Auxiliadora Predial e a Neon Imóveis, em conjunto com seus profissionais, estabeleceram um "propósito", no qual todas as suas ações devem ser orientadas em prol do mesmo — "transformar momentos importantes em memórias felizes".

Com a definição do propósito, inicia-se a jornada de transformação cultural, em que a área de Gente e Gestão assume um papel estratégico fundamental, com o objetivo de garantir que todas as práticas que envolvem pessoas sejam condizentes com o que a empresa acredita. Sendo assim, desde o processo de abertura de vagas, entrevistas e capacitações, até as etapas de avaliações, modelos de remuneração, comunicação e engajamento, elas devem estar alinhadas ao jeito Auxiliadora e Neon de ser.

A busca por profissionais que vão ao encontro dos valores que a empresa representa não é simples, mas é imprescindível. O ambiente interno mais leve e próspero começa a ser cimentado a partir da construção de ideais claros, valores que guiarão nosso dia a dia internamente e no relacionamento com os clientes. Estamos diante da emersão da Geração Z — nascidos entre 1995 e 2010 — no mercado de trabalho, formada por jovens que buscam uma identidade onde atuarão, atrelada às suas aspirações pessoais.

Todo esse esforço deve ser refletido para que nossos clientes e sociedade percebam a nossa empresa de forma única. Buscamos nos diferenciar em cada detalhe e, para isso, pesquisamos e estudamos o que existe de destaque nos processos de gente em nível nacional e internacional. Pois, somente assim, estaremos alinhados ao nosso propósito, gerando resultados consistentes para os negócios e profissionais do grupo.

Gerente Executivo de Gente e Gestão da Auxiliadora Predial