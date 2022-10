O executivo de finanças no pós-pandemia

Giancarlo Chiapinotto

A necessidade de adaptação pós-pandemia está sendo o marco maior do ano de 2022, seja no reajuste das demandas e cenário inflacionário quanto pelo medo de recessão. A grande injeção de dinheiro nas economias parece cobrar seu preço na nossa economia globalizada. Somando-se a este cenário, temos um conflito de proporções mundiais e um ano de eleições polarizadas. Como conduzir a área financeira das empresas em um cenário de imprevisibilidade e tensão? Cabe aí uma reflexão importante sobre uma figura que se fez presente e essencial: o executivo de finanças.

Traçar cenários e recalcular rotas passou a ser rotineiro para estes profissionais. Sua função, acima de tudo, é dar segurança aos demais executivos da empresa, os outros C-Levels. Por meio do seu conhecimento e relacionamento com todas as áreas do negócio, ele trabalha para tornar operações, custos e vendas viáveis. Por isso, se manter atualizado é o seu dever. Estar de olho nos números e com atenção redobrada às demandas e suas mudanças. E este exercício ganhará ainda mais importância no futuro que se desenha. A busca por minimizar erros deve ser ainda muito maior. A responsabilidade do executivo de finanças está mais elevada, assim como se faz fundamental a sua contribuição dentro das organizações.

Há mais de 30 anos, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) homenageia executivos de finanças que se destacaram em meio a suas realizações, ao longo de suas carreiras e em atividades exercidas no ano. A homenagem avalia a postura de liderança, como contornaram situações adversas, a conquista de objetivos traçados por meio de modernas técnicas de administração, e a colaboração da empresa no setor que atua. A premiação, por meio do Troféu Equilibrista e dos Diplomas de Mérito, reconhece profissionais da área financeira que, de certa forma, são os primeiros a serem atingidos em qualquer situação ou movimentação da sociedade. Premiar estes profissionais é uma maneira de parabenizar todos os que lutam na área financeira no seu dia a dia buscando o melhor desempenho de suas empresas e o desenvolvimento no nosso Estado.

Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS)