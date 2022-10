ESG na administração eficiente

O Environmental, Social and Governance - ESG é uma pauta que tem ganhado visibilidade e atenção no mercado empresarial. Não só por sua importância para a preservação do planeta, mas também no que representa para as empresas. Inclusive, foi um dos temas centrais do XVII Fórum Internacional de Administração - FIA 2022, considerado o maior evento da Ciência da Administração da América Latina.

A sigla ESG corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Foi criada em 2004, em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins. Desde então, o entendimento e a aplicabilidade de critérios ESG pelas empresas brasileiras é, cada vez mais, uma realidade.

Atuar de acordo com padrões ESG é uma preocupação ligada diretamente à administração. Exemplo disso é que no FIA, que reuniu palestrantes da Rússia, Espanha, Bolívia e Paraguai, todos concordaram que, além das questões ambientais, ESG é a indicação de solidez, custos mais baixos, melhor reputação e maior resiliência em meio às incertezas e vulnerabilidades.

Os conteúdos apresentados no evento permitiram olharmos para a sustentabilidade com uma visão administrativa. Isso porque, em uma indústria, que produz algo, podemos aplicar o ESG em todo o processo produtivo e de entrega, mas em uma organização, que teoricamente não produz nada de material, como expressar este cuidado?

Neste sentido, a troca de experiências é tão importante para uma gestão eficiente. Ao termos este momento de networking, pudemos ter a consciência de que a sustentabilidade também se aplica às pequenas coisas. Por exemplo, em um escritório, passar a utilizar a documentação digital, sem imprimir quase 100 folhas de papel por dia, é uma prática sustentável.

Termos esse diálogo na área da administração, que engloba todos os campos de uma empresa, incluindo como a marca é vista externamente, também é essencial para discutirmos a gestão da marca. Tendo em vista que 50% dos consumidores brasileiros se preocupam com o meio ambiente na hora de comprar um produto ou serviço, de acordo com Global Consumer Insights Pulse Survey, pesquisa da PwC. Ou seja, ao avaliarmos por um viés administrativo, o ESG não afeta positivamente somente o meio ambiente, mas também como as pessoas veem a marca.

Presidente do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul