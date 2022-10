A Artificial Intelligence no Poder Judiciário

Nei Rafael Filho

A audiência pública da OAB do Rio Grande do Sul, no dia 10 do corrente, contou com a participação de autoridades e do cientista de dados Álvaro Justen. Assunto: inteligência artificial no Poder Judiciário. Didaticamente considerou a necessidade de supervisão atenta. É assunto relativamente recente, trouxe à baila discussão pontual, o alerta ao crescente uso do algoritmo em software avançados no processo judicial. O modo de vida do feito tombado nos cartórios de judicatura, expressiva maioria, é eletrônico, quer dizer, a tramitação ocorre por meio de algoritmos. Realidade presente. É o avanço do futuro e não há como escapar da novel modalidade. A IA se aperfeiçoa a cada dia.

Algoritmo é o nome usado em matemática e na programação de computador, para procedimento lógico através de comandos, à realização de cálculos. Aplicado da telefonia móvel ao semáforo, sua utilidade é crescente à medida do aperfeiçoamento das máquinas cibernéticas. Enfim, já é admitido o aprendizado desses engenhos embora o homem permaneça no controle dos vieses do algoritmo às atividades da IA. Motivo por que a Audiência destacou o uso da Ciência Exata, digamos assim, inclusive nas sentenças de mérito. Sendo uso destacado nas plataformas eletrônicas, o EPROC, de emprego crescente e intenso, traz no calor das questões o perigo desse maneirismo tecnológico. E põe em xeque a humanização da Justiça, desde o papel do julgador e à luta do advogado frente à realidade no horizonte, de que em breve terá de postular diante do acento tecnológico, tão somente. Anedotas já se afiguram comparando o futuro serviço da Justiça como a do piloto automático. Pode ser que sim. Por ora, existem sugestões de minutas e não de decisões na admissibilidade pelo novo ator, a IA. Minutas para indicar os temas (jurídicos) são selecionadas pela IA. É o galope da Ciência, embora a força de impacto no Poder Judiciário permaneça sob a regência, nessas novidades, pelo Conselho Nacional da Magistratura.

Enquanto a autarquia dos advogados se exsurge em defesa da sociedade e da obra do causídico e da defesa do cidadão, órgãos julgadores atenuem; o futuro do Poder Judiciário não vislumbra perigo de submissão à máquina.

É a mudança de conceitos na sociedade tecnológica. Não há como saber seus desdobramentos no tempo. Há sim luta pela dianteira.

Advogado