Pela saúde visual da população

Alexandre Classmann

No dia mundial da visão, comemorado nesta quinta-feira (13/10), a fila de espera por consultas oftalmológicas diminuiu 33% de janeiro a agosto, em Porto Alegre. Ainda assim, são 18.324 pacientes que aguardam. Isso na capital do RS, que concentra a maior rede de atendimento básico do Estado. Para a consulta de triagem visual, que é a avaliação e possivelmente correção com lentes ou óculos, são quase 8.500 pessoas na fila. Esse contingente poderia ser facilmente suprido por optometristas, que possuem a qualificação necessária para o atendimento primário da saúde da visão.

A contratação de optometristas por parte do poder público ou mesmo contratualização com clínicas de optometria poderia solucionar esta situação.

Cerca de 35% das prescrições de lentes no RS já são provenientes de optometristas com formação de nível superior. Em 2020, as receitas de optometristas não passavam de 16%. O crescimento no número de prescrições provenientes de optometristas está diretamente ligado à decisão do STF que reconheceu a atividade, não havendo mais óbice legal para exercê-la. E como se vê em Porto Alegre, há demanda. De modo que as pessoas não podem ficar à mercê de uma reserva de mercado que produz uma fábrica de cegos.

A verdade é que mais de 80% das pessoas que aguardam consulta pelo SUS possuem apenas problemas refrativos, como miopia e astigmatismo, que são as principais causas de dificuldade visual evitável, bastando óculos ou lentes. Há dados consistentes da preservação da visão e da saúde dos olhos da população na detecção ágil de glaucoma e retinopatias, por exemplo, e de enfermidades sistêmicas como diabetes e hipertensão, estes, remetidos com brevidade ao médico especialista. Existem hoje no Brasil mais 5 mil profissionais em optometria com capacitação para avaliar a condição de todo o sistema ocular, aferindo sua integridade e sinais de deficiência na visão que possam ser corrigidas com a receita de óculos ou lentes.

Nesta data tão importante, que lembra a necessidade de se cuidar da saúde da visão, que remete a qualidade de vida da população e das famílias, os optometristas colocam-se à disposição para contribuir e trabalhar em prol da ciência e da saúde multidisciplinar.

Presidente do CROO-RS