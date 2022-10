Novas estruturas familiares e a sucessão

Jayme Petra de Mello Neto

O conceito tradicional de família - composta por um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio e com filhos legítimos como descendentes-, não é mais a única opção. Já há alguns anos, a Justiça vem se adequando às transformações da sociedade. A questão é que nem sempre as empresas estão preparadas para lidar com esses novos contextos, principalmente na hora da sucessão.

Um dos maiores problemas é a ausência de interesse dos sucessores em tomar a frente do negócio ou mesmo a falta de preparo e conhecimento para gerenciar a empresa, suas demandas e necessidades. Em ambos os casos, as consequências podem ser devastadoras se houver a insistência em nomear algum familiar para esse cargo sem as devidas habilidades necessárias.

Nesses casos, é possível que um sobrinho, primo ou mesmo um filho criado pela família que não tenha sido legalmente adotado, assuma essa função desde que esteja pronto para a missão. Outros membros da família podem fazer parte do conselho administrativo, tendo total conhecimento da situação da companhia e a possibilidade de direcionamento das diretrizes dos negócios.

Contudo, caso não seja possível identificar nenhum herdeiro direto ou membro familiar com as habilidades necessárias, o mais recomendável é buscar um profissional no mercado. Outra opção é a venda total, parcial ou ainda a fusão com outra empresa.

Seja qual for o modelo familiar, a sucessão empresarial deve sempre ser pensada e estruturada cuidadosamente, visando minimizar conflitos e problemas futuros. É inteligente que essa sucessão seja organizada com antecedência, escolhendo aquele que possui mais chances e preparando-o ao longo do tempo.

Tomada a decisão sobre o futuro da empresa, é preciso mapear o patrimônio e entender a situação familiar, como o regime de casamento, a idade e engajamento dos herdeiros nos negócios familiares, entre outras particularidades. Uma vez feito o mapeamento, a melhor estrutura de sucessão pode ser escolhida com mais clareza e tranquilidade.

Em uma família tradicional, é fato que o procedimento de solução de conflitos é mais fácil, enquanto naquelas em que ainda não há certificação da estrutura da família, este processo é mais lento. Por isso, é imprescindível contar com apoio irrestrito de um advogado especialista, que tenha um histórico e formação em direito societário e de família. Só assim haverá tranquilidade no processo de sucessão.

Advogado