Bons ventos sopram no Rio Grande

Pablo Castellarin

Que o Rio Grande do Sul é a bola da vez no cenário da energia eólica no Brasil, já é sabido há algum tempo. Mas o que faz do Estado um lugar propício para o desenvolvimento dessa atividade vai muito além do vento Nordeste ou Minuano, velhos conhecidos de todos nós.

Nossa posição é estratégica no que diz respeito à distribuição da energia captada pelos aerogeradores. Quando comparado ao Nordeste, os gaúchos estão mais próximos dos grandes centros do País, responsáveis pelo maior consumo per capita de energia.

Há dois fatores que chamam a atenção dos investidores para o Rio Grande do Sul. Primeiro, há um esgotamento da capacidade de conexão nos projetos do Nordeste, o que faz com que mais empresas busquem alternativas por aqui, onde ainda há um vasto espaço de conexão disponível. Da mesma forma, a alteração regulatória no modelo da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) privilegia a proximidade dos maiores consumidores.

O Estado já é considerado um dos grandes polos de parques eólicos no Brasil, mas ainda há enorme potencial de expansão. Com a modernização dos atuais aerogeradores, que têm tecnologia mais avançada, será possível atingir fatores de capacidade nunca antes encontrados aqui.

A energia eólica também apresenta uma grande vantagem para duas das principais atividades econômicas do Estado: a agricultura e a pecuária, ao permitir que os proprietários sigam com plantações ou criação de animais em paralelo à produção dessa energia.

Estamos, portanto, diante de uma janela de oportunidades para o desenvolvimento desse tipo de projeto. O anúncio do Complexo Eólico Wind Park, que deve ser o maior do Estado e estar entre os cinco do País, é um sinal disso. Além da posição estratégica para a distribuição de energia, a iniciativa também traz vantagens competitivas ainda na fase de construção. Localizado em terras próximas ao Porto do Rio Grande, tem sua logística facilitada na comparação com parques que necessitam de via terrestre para o acesso dos equipamentos e peças dos aerogeradores.

A produção eólica vem para ampliar as fontes de energia e oferecer eletricidade de forma renovável. O Wind Park vem fortalecer esse potencial, ajudando a colocar o Estado na dianteira do setor eólico nacional e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul.

Sócio-diretor da Wind Park