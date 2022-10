Transformar pela educação

Lízia Sousa de Borba

Aprender acontece por meio da experiência. Da troca. Do encontro. O conhecimento não está mais encerrado nos livros ou em poucas mentes brilhantes. Cada vez mais está disponível em muitos formatos, como: vídeos, podcast, posts e até o tão falado metaverso. Assim como a necessidade de aprendizagem, de educação, não é necessária apenas para aqueles em idade escolar e universitária. Na velocidade com que tudo se modifica, aprender a aprender tornou-se mandatório em qualquer idade. Diria Alvin Tofler "os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não souberem ler e escrever, mas aqueles que não souberem aprender, para desaprender e assim reaprender".

Estamos cercados por estímulos em vários formatos. As possibilidades de aprender permeiam as mais diversas situações, inclusive muito além do banco escolar e universitário. Aprendemos jogando Minecraft, pelo Youtube, Tiktok. Ficamos vidrados em absorver conteúdo. É simplista dizer que as novas plataformas e modalidades não têm profundidade. Ao invés da crítica, seria melhor abrirmos um diálogo que direcione o grande público a um mergulho mais fundo nas múltiplas possibilidades da educação. As pessoas querem se desenvolver, criar habilidades, ampliar a sua consciência para que possam ser melhores. Buscam desempenhar um papel mais efetivo, não só para o trabalho, mas principalmente para sua própria realização e para a sociedade.

É preciso questionar modelos que não funcionam mais e descobrir como o aprendizado se dá nessa versão, seja lá em que nível estejamos, de uma nova educação. É sobre "como" promover essa transformação juntos. Não há como retroceder. A tecnologia seguirá avançando e abrindo possibilidades inéditas. Um exemplo simples: quem percebe que todo conteúdo já está disponível nos mais diversos canais, ou seja, que não é mais propriedade de poucos, não irá se dispor a fazer um curso formal apenas para obter um certificado. Isso não significa um movimento contra a educação tradicional, apenas uma busca por modelagens mais rápidas, instigantes, que proporcionem experiência e conexão com o dia a dia e ajudem a compreender e a viver no mundo ao redor. É um genuíno desejo para que o conhecimento possa ser colocado em prática dentro das relações, sejam profissionais ou pessoais.

O ponto é: como ajudar na curadoria desse conteúdo? Como fazer ele ser útil e relevante, conectado com o coração e as mãos? Quais os diálogos que queremos construir? Quais experiências iremos proporcionar capazes de promover a troca de novas ideias? Juntos, em prol de aprendizagens que aproximam, poderemos enxergar mais longe e incluir a todos em benefício de uma nova sociedade.

Head de CSM da Skillhub