Empresas e um consumo mais consciente

Eliane Davila

O Dia do Consumo Consciente, instituído no Brasil desde 2009 para despertar a consciência do público para os problemas socioambientais que os padrões atuais de consumo estão causando, é pauta emergente para o Instituto Capitalismo Consciente. Mas o que é consumo consciente? Segundo Ministério Meio Ambiente, as ações práticas de um consumo mais consciente nos levam a refletir sobre as escolhas de produtos e serviços que iremos comprar. Na verdade, pressupõe um consumo sem excessos ou desperdícios.

O estudo "Consumers Want It All" publicado pela IBM em janeiro, revela alguns insights sobre as tendências dos padrões de consumo global que mostram que 62% dos consumidores dizem que estão dispostos a trocar seus hábitos de compras para reduzir o impacto ambiental. Além disso, 44% dos entrevistados buscam marcas e produtos que sejam orientados a seus propósitos.

Dessa forma, muitas empresas estão repensando suas estratégias corporativas e fortalecendo suas práticas conscientes. Acredito que as empresas devem estar muito mais próximas dos seus consumidores para entender o que realmente eles esperam de seus produtos e serviços.

Empresas que estiverem orientadas aos stakeholders, ou seja, que tenham um foco ampliado para as relações entre funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, maximizando o valor gerado e a redução de externalidades negativas, terão mais chances de serem reconhecidas como apoiadoras de um consumo consciente.

Transparência, sustentabilidade e ética devem fazer parte das práticas conscientes de todas as empresas. É fundamental uma abordagem de negócios que se concentre no diálogo e no compartilhamento de estratégias com todas as partes interessadas.

Os consumidores não são motivados apenas pela publicidade, conveniência e custo. Em vez disso, eles querem saber mais sobre as empresas das quais elas compram e apoiam. Por isso, o propósito da empresa é tão importante, pois é ele que ampara os compromissos sustentáveis que essa empresa assume, além do impacto que seus produtos e serviços geram no planeta.

