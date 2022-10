Marcelo do Vale Nunes

Nasci em 1965 ainda sob o regime militar. No colégio havia discussões políticas na perspectiva da abertura com a batuta do então presidente João Batista Figueiredo. Lembro de sempre ouvir falar que o “Brasil é o país do futuro”. As eleições diretas chegaram, não sem antes passar pelo presidente Sarney que tomou posse de forma indireta e por questões de saúde de Tancredo Neves. Vale ressaltar que no meio disso tudo teve a Constituição de 1988. O primeiro presidente eleito de forma direta foi Fernando Collor de Melo, que após o impeachment deu lugar ao Itamar Franco, cujo período foi marcado pelo Plano Real e a consequente eleição de Fernando Henrique Cardoso, que por manobras no Congresso passou a possibilidade de reeleição. Após este período tivemos o PT/Luis Inácio Lula da Silva, que pegou um país sem inflação, mas toda uma gama de reformas que deveriam ter sido feitas e nunca saíram do papel. Surfando na carona da China, com o preço das commodities nas alturas, “nunca antes na história deste país” tivemos um crescimento robusto e duradouro. A força de Lula fez ele se reeleger e eleger a Dilma, que viu o país afundar, pois as condições da economia mundial já não sustentavam a estrutura de estado montada pelo PT. A corrupção, falta de perspectiva, discurso de NÓS X eles fez nascer o antipetismo que pariu o Bolsonaro. Por sua vez, este sempre foi um inepto como deputado e por óbvio seria como presidente. Para o do governo tivemos a pandemia mostrou o lado mais podre de um ser humano: falta de empatia do Bolsonaro. O Nós X Eles do bolsonarismo está ressuscitando Lula e com este, por incrível que parece, antigos desafetos que o chamavam de corrupto e temiam pela possibilidade de o Brasil virar uma Venezuela, acabaram pulando para o mesmo barco. Ainda recentemente, “pais do Plano Real”, professores de economia e seus pupilos assinaram um manifesto de apoio ao Lula. Por óbvio que quem irá ditar o rumo da economia será a turma do PSDB, com Lula servindo de fantoche tão somente, preparando a cama para os “tucanos”. Chamo o próximo governo de Ornitorrinco, pois não é uma coisa e nem outra.

Após este intróito, vamos ao que mais me preocupa: temos projeto para o Brasil? No mundo temos as melhores práticas que poderiam ser seguidas para que o Brasil parasse de dar “voo de galinha” a cada sopro da economia. Vejam o exemplo da Coreia do Sul - Até 40 anos atrás, os sul-coreanos eram mais pobres do que os brasileiros. O PIB (Produto Interno Bruto) per capital do país asiático era inferior ao do Brasil. Hoje, não há comparação possível e os números da Coreia do Sul são três vezes mais altos: em torno de 27.200 dólares contra 8.600 dólares do Brasil, segundo o Banco Mundial. O salto pode ser em grande parte explicado por uma revolução educacional iniciada décadas antes. E a principal razão é clara: diferentemente do modelo brasileiro, a prioridade no país asiático são investimentos em educação básica. Na Coréia do Sul, por exemplo, os valores gastos com o ensino básico são quase três vezes maiores do que no Brasil: US$ 9,3 mil por aluno ao ano no país asiático contra US$ 3.822 no Brasil, de acordo com dados de 2013 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Para que investimentos como em educação, segurança e saúde aconteçam, urge que se refaça nosso pacto federativo: 68% de todos os tributos arrecadados no Brasil vai direto para o governo federal, que todo mês redistribui um percentual para os Estados e municípios. No fim das contas, acaba assim: 58% da arrecadação fica em Brasília, 24% nos Estados e 18% nos municípios. Não seria tão pouco, pelo contrário. Tanto é que todo mundo concordou com essa partilha em 1988, quando o pacto federativo atual foi comemorado no Congresso durante os debates sobre a nova Constituição. A questão é que, de 1988 para cá, uma série de leis e emendas à Constituição foram obrigando Estados e municípios a lotearem seus orçamentos, limitando a possibilidade de investir onde bem entendessem. Por exemplo: na área da educação, há duas décadas, só o Ensino Fundamental era de responsabilidade das prefeituras. Depois, as creches entraram na conta, a educação infantil também, o Ensino Fundamental ganhou um novo ano, mas nenhum centavo a mais chegou aos municípios.

A iluminação pública, que era paga pelos Estados, também passou para as prefeituras, e o Sistema Único de Saúde (SUS) começou a abocanhar um quinhão dos municípios que ninguém previra lá atrás. Já no caso dos Estados, vários deles faliram, - diz o doutor em Sociologia Valeriano Costa, cientista político e diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. - Com a crise financeira do início dos anos 1990, contraíram dívidas impagáveis, a União aceitou comprá-las, mas em troca eles dão até hoje uma fatia expressiva de suas receitas mensais. Na mesma época dessa negociação da dívida, estatais e bancos estaduais foram privatizados ou quebraram, reduzindo ainda mais o faturamento dos Estados - completa o economista Francisco Luiz Lopreato, autor do livro O Colapso das Finanças Estaduais e a Crise da Federação (Editora Unesp, 2002). Está explicado por que, para construir qualquer ponte ou estradinha, os estados precisam implorar ajuda do governo federal. E aqui entra a principal questão em debate: seria o Brasil uma falsa federação? Afinal, uma federação pressupõe independência administrativa, financeira e decisória para os entes federativos - no caso, os Estados e municípios. É assim nos Estados Unidos, no Canadá ou na Alemanha, onde os governos locais têm suas próprias prioridades e investem no que acharem melhor. Em um país continental como o Brasil, no qual até os ônibus escolares são bancados pela União, no qual o sistema de saúde é igual de Norte a Sul, no qual as leis são idênticas para todo mundo (nos Estados Unidos, por exemplo, a maconha é ilegal em nível federal, mas tem seu consumo liberado em Estados como Oregon, Alaska, Washington e Colorado; cada região tem sua legislação penal e trabalhista), será que somos uma federação de fato ou estamos mais próximos de um império?

Soluções temos, mas para isto teríamos que ter uma reforma política, pois 33 partidos, sedentos de cargos e dinheiro, preferem, em sua maioria, que este Estado disfuncional continue, pois reformas ou projeto para Brasil não estão na pauta.

Quanto pior melhor, pois as práticas populistas ganham vez. Paralelamente, o discurso de ódio continuará, o “Centrão” irá se aproximar do próximo governo, assim como PMDB de Renan Calheiros. Caso não sejamos bafejados pela sorte de mais um “voo de galinha”, algo improvável com a recessão provocada pela Guerra na Ucrânia, o discurso do Nós X Eles irá recrudescer. Outra preocupação que teremos lá adiante é o “fantasma do Lula”, pois não sendo ele imortal, o seu nome que é mais forte do que qualquer partido, estará sempre entre nós assim como o “peronismo” na Argentina e todos nós sabemos no que virou o país vizinho. Sem sairmos do lugar só nos resta saber que outro “mito” será criado para a continuação do NÓS X ELES! Pobre Brasil, “deitado eternamente em berço esplêndido”!

