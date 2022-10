Pacto global do alimento, uma oportunidade

Alysson Paolinelli

É vital refazer as pazes com a esperança. É possível, sim, construir um mundo melhor imediatamente e tecer a lógica de uma nova ordem econômica, social e ambiental que empreste sentido à trajetória das nações desenvolvidas; das mais pobres; das pessoas - especialmente os jovens, protagonistas do futuro; e do Planeta. Nesse sentido, o poderoso acervo de saber reunido pelas Ciências praticadas na zona tropical pode surpreender. Este o objetivo do livro "As Soluções Sustentáveis que vêm dos Trópicos", coordenado pelo Instituto Fórum do Futuro, na pretensão de instigar uma reflexão global sobre o potencial transformador desses conhecimentos.

A humanidade nos pede agora o terceiro salto: mais comida e de melhor qualidade; redução de perdas e desperdício; regeneração, recuperação e preservação da biodiversidade; métricas seguras de monitoramento de ampla aplicação; e controle na governança de processos sustentáveis (ESG). Intenções que Fórum do Futuro tenta corporificar, na Amazônia, em Polos Demonstrativos do Projeto Biomas Tropicais, modelos replicáveis da potencialidade civilizatória dessa proposta. Dar visibilidade a essas tecnologias quase milagrosas ressignifica o Agro Tropical, diante da sociedade brasileira e da comunidade global: a) Impacto Mínimo da Produção de Alimentos sobre a Natureza (ILPF) Para a ESALQ/USP, o sistema de integração e intensificação da produção é capaz de dobrar o volume de alimentos sem promover desmatamentos. b) Sequestro de CO2 - Parte considerável das emissões globais pode ser sequestrada para solos do Agro Regenerativo Tropical, indicam estudos de instituições brasileiras. c) Gestão Sustentável da Água - Sistemas modernos de irrigação ampliam a eficiência no uso e a qualidade da água. Sustentabilidade/Produtividade. d) Bioenergia - Brasil, pioneiro no combustível de biomassa (o Pro-Álcool, dos anos 1970), estuda agora a viabilidade de transformar o Etanol em Hidrogênio Verde. E há muito mais.

Na visão de Estado, a inclusão social e tecnológica dos Povos Tropicais é um anseio, mas também um dever. Podemos gerar milhões de empregos. Verticalizada sua produção, a Amazônia pode se transformar no maior celeiro global de produtos naturais. A inclusão social e tecnológica remove preconceitos, conecta o Agro ao projeto contemporâneo de sociedade e o reprograma como ativo num novo mapa da rota civilizatória.

É mais barato, estratégico e econômico incluir pessoas e valorizar a Ciência. Trata-se de uma mobilização sociedade, mas é imperioso o reposicionamento do Estado - Executivo, Legislativo e Judiciário. Uma grande causa para um dos momentos mais dramáticos da história humana.

Ex-ministro da Agricultura e atual presidente do Fórum do Futuro