O prazer de beber um vinho nacional

Pablo Perini

Dizem que tomar uma taça de vinho por dia faz bem ao corpo, alivia a mente e alimenta a alma. O fato é que o consumo desta bebida aumentou nos últimos tempos, principalmente no Brasil, que tem incorporado este hábito da forma acolhedora que é típica do seu povo. Dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) mostram que, em 2021, a produção de vinho no Brasil teve um crescimento de 60% em relação a 2020. E a expectativa é que essa progressão se mantenha durante o ano de 2022.

No ápice da pandemia da Covid-19, as pessoas se viram isoladas em suas casas. Bares e restaurantes foram substituídos por confraternizações em salas e cozinhas. Aprender a fazer pão, assistir lives e descobrir novos gostos de bebidas foram algumas das ações realizadas dentro de nossas casas. Do vinho tinto encorpado ao branco leve, do espumante extra brut ao moscatel, os consumidores passaram a conhecer um pouco mais sobre o mercado e suas preferências. E foi uma bela deixa para as vinícolas e instituições de educação sobre vinhos começarem a trabalhar com lives de degustações e cursos on-line. O cenário vivenciado fechou as fronteiras com os países vizinhos; as pessoas e mercadorias não circulavam por causa do vírus. A situação dificultou a importação legal dos vinhos e até mesmo o contrabando de bebidas internacionais, uma vez que as rotas para o Brasil estavam praticamente inacessíveis. Consequentemente, os produtos nacionais começaram a ser procurados, afinal, ninguém quer ficar sem um bom vinho. E foi aí que boa parte do público teve gratas surpresas ao descobrir ou aprofundar seu conhecimento sobre a riqueza e diversidade de terroirs e estilos de vinhos que nosso país oferece.

Também não podemos esquecer da facilidade de compras através do e-commerce. Durante 2021, o número de compras online cresceu 27% e atingiu R$ 161 bi, segundo o Neotrust, empresa de monitoramento do e-commerce brasileiro. Enquanto as pessoas passaram a comprar pela internet e investir em novos sabores, as vinícolas aproveitaram para se destacar no mercado. No quesito vinhos nacionais, o número é ainda mais expressivo.

Dos tipos de vinho, os tintos são a preferência nacional com 92% dos vinhos consumidos, seguido dos brancos com 45%; os rosés cresceram 30% em 2021. Entre as uvas, malbec (45%), cabernet sauvignon (44%) e merlot (44%) são as mais consumidas. E o que pensar do pós-pandemia? Sabemos que a situação ainda é delicada, mas com as vacinas e os devidos cuidados, a vida dos brasileiros volta à normalidade, pouco a pouco.

O retorno das festas, bares e restaurantes não é motivo para esquecer o gosto criado durante o isolamento. Em casa, muitos de nós aprenderam a harmonizar vinhos com comidas e se tornaram enófilos (os verdadeiros apreciadores da bebida de Baco, Deus do vinho na mitologia romana). Isso não será esquecido. Não somente paletas aromáticas amplas ou paladar seco, demi-sec ou suave, o vinho também carrega a aura do prazer, do bem-estar, da saúde e da alegria. Fica a dica para incorporar esse hábito no país que esbanja bom humor e um astral festivo inabalável. Quem inicia a trilha de sabores dos vinhos, não abandona. Já tomou seu vinho hoje?

Sommelier e diretor da vinícola Casa Perini