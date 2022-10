Política energética nacional sem visão

Luiz Antônio dos Santos Pinto

Tem sido objeto de polêmica a medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado, que prorroga por dois anos os subsídios às fontes incentivadas, como energia eólica e solar fotovoltaica. Se aprovada, a proposta acarretará adicional de R$ 4,5 bilhões anuais na soma das tarifas de eletricidade por 30 anos, segundo estimativa da Aneel.

Em meio às discussões, porém, relega-se a questão mais relevante: o Brasil precisa diversificar sua matriz energética, para que não fique refém de poucas fontes, como as hidrelétricas, por exemplo, que dependem das chuvas e cuja capacidade de exploração já está praticamente esgotada. A capacidade de atender à demanda energética é fundamental, pois se trata de insumo decisivo para a economia e todos os brasileiros.

Uma das soluções é o aquecedor solar, cujo parque já instalado no País significa volume de energia equivalente à produzida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, de 14GW. O sistema, ignorado na MP, já faz parte, a partir deste ano, do relatório do Balanço Energético Nacional (BEM). Porém, tem recebido poucos incentivos dos governos. Deveria ser mais utilizado em projetos habitacionais e ter sua aplicação mais difundida nas casas, indústria, comércio, hospitais, hotéis e outros empreendimentos.

Os equipamentos absorvem os raios do Sol para aquecer grande volume de água, têm durabilidade de 30 anos e geralmente só exigem uma limpeza simples anual. São quatro vezes mais eficientes do que os painéis fotovoltaicos e a melhor alternativa para substituir os chuveiros elétricos, que sobrecarregam muito o sistema no horário de ponta e represem mais de 7% de toda a eletricidade gasta no Brasil e cerca de 37% da residencial.

Ah, em tempo: se de fato a MP, como estima a Aneel, aumentar a conta de luz de pessoas físicas e jurídicas, a energia termossolar ajudará muito a reduzir o prejuízo dos brasileiros, pois diminui em até 40% o gasto mensal com eletricidade.

Diante de tantos fatores positivos, é incompreensível como os aquecedores solares seguem alijados do debate sobre políticas públicas e projetos de lei referentes à energia. Parece faltar visão estratégica do tema, como se não precisássemos de novas fontes, limpas e renováveis, para mover o País.

Presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Térmica