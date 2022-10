Ressignificar a relação com o trabalho

Fernando Senna

Uma mentalidade de sucesso é o potencializador de bons resultados e crescimento no dia a dia de quem ama empreender. Pensar positivo é crucial para não só vislumbrar onde se deseja chegar, como também para cumprir os requisitos que levarão até o sucesso. É necessário manter o foco naquilo que se almeja e ressignificar o relacionamento com o trabalho.

É muito comum vermos pessoas trabalhando de forma forçada, como se fosse algo ruim. Esse pensamento vem de crenças que acabam limitando a sua visão de mundo, como acreditar que dinheiro é algo ruim; que todo empresário é corrupto; que trabalhar é chato; que só é possível abrir empresas e ficar rico se você nasceu em berço de ouro ou ganhou em jogos de sorte. A soma desse tipo de pensamento, naturalmente, faz com que tenham medo de arriscar e fiquem estagnadas, com isso, acabam abraçando, sem perceber, uma ideia limitada de que é necessário aceitar a vida como ela é, por não serem suficientes e capazes para conseguir fazer o que têm vontade.

Destaco uma frase que me identifico, escrita por Carl Jung: "Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino". Portanto, para mudanças no que ocorreu no passado, é preciso começar o processo de reprogramação mental, onde iremos atingir a mentalidade e fazer com que seja possível conquistar resultados nunca esperados. Assim, pensar em trabalho como algo ruim é brutalmente destrutivo. A forma como lidamos com o nosso tempo é o que vai definir como fica o work life balance e vice-versa. Mas o mais importante disso tudo é não colocar o trabalho como uma coisa negativa na vida. Se fizermos isso, é muito provável que passaremos o resto da vida reclamando de algo que ocupa de 40% a 60% do dia.

Qualquer pessoa e profissão, em diferentes nichos, podem atingir níveis inimagináveis do sucesso. Como exemplo nós temos, Walt Disney no mundo do entretenimento, Steve Jobs no mundo da tecnologia e Phill Knight no mundo do varejo e do produto físico. O resultado do que acontece na sua vida, está ligado ao seu esforço, a sua dedicação e ao seu comprometimento. Então comece a colocar em prática esta mudança de mentalidade, se conhecendo, identificando crenças limitantes e criando crenças fortalecedoras, para que os pensamentos negativos não sejam alimentados.

Cofundador da Start Empreendedor