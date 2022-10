Responsável sem culpa

Getúlio Dorneles Fernandes da Silva

"A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida." Sêneca. Os professores, aqueles que instruem as crianças e jovens para que evoluam na vida, são uma categoria com os salários mais aviltados para a nobreza do trabalho ao qual se dedicam. A defasagem da remuneração, corroída pela inflação, é absurda. Uma professora, em 1974, pagava a prestação de um Corcel zero quilômetro. Hoje, não dá para o conjunto de pneus.

A partir do quinto ano do Ensino Fundamental, é exigido curso superior, mas não são reconhecidos para enquadramento no quadro técnico. Uma evidente discriminação.

Uma das razões apontadas para tal situação, foi o grande número de professores contratados no governo Brizola, e hoje o Estado acumula mais aposentados do que ativos. Responsável seria Leonel de Moura Brizola? Sim. Culpado? Não.

Para um governo que tinha como objetivo melhorar a educação (ou instrução), o que mais poderia fazer além do que fez? Então, é imprescindível que nos situemos na realidade das décadas de 1950/60. É bom lembrar que a população rural era muito significativa e estávamos no auge do país do futuro pela grande população de jovens.

Transporte Escolar não existia e mesmo que houvesse, a precariedade das estradas impedia o acesso em tempo chuvoso e estradas barrentas. Construiu prédios de madeira onde precisava, contratou professoras (es) para eles e outros já existentes em cada canto dos municípios.

Assim, se o objetivo era que as crianças tivessem aulas, não restava outro caminho, que não fosse colocar professores em cada lugar onde tivesse grupos de alunos com possibilidade de acesso, a pé ou a cavalo, uma vez que os automóveis eram raros e não tinham condições de transitar naquelas regiões.

Atualmente, o ensino foi municipalizado, a população rural é pequena e as estradas são melhores. Onde havia poucos estudantes, as escolas foram fechadas e o Transporte Escolar os conduz até um colégio maior ou à cidade, possuidores de melhores estruturas.

Diante da situação atual, o que urge fazer é a manutenção adequada das escolas e dotá-las de tecnologias que propiciem aumentar a qualidade do ensino para que os alunos tenham um melhor aprendizado.

Administrador