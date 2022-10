Indústria: Brasil deixou de ser o patinho feio?

Bruno Zabeu

Apesar de todo o potencial que possui, durante muito tempo o Brasil foi visto como o país que sempre ocupava os últimos lugares no ranking econômico mundial e que tinha sempre as maiores taxas de inflação. Agora o cenário está mudando e o País tem sido enxergado como uma ótima opção de investimento, principalmente no âmbito industrial, devido aos atuais acontecimentos internacionais.

Na Europa, a produção está migrando para a Ásia, prejudicando a competitividade do continente, que inclusive, enfrenta o fechamento de fábricas e crises. Em contrapartida, o Brasil está mais forte e preparado. De acordo com dados divulgados em julho de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção da indústria teve, em maio, avanço de 0,3% em relação ao mês anterior. Além disso, a melhoria do mercado de trabalho e o aumento da demanda do setor de serviços, fizeram com que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em julho deste ano, elevasse para 1,4% a projeção de crescimento do PIB em 2022. Em relação à indústria, a estimativa passou de queda de 0,2% para alta de 0,2% para este ano, já que o setor registrou altas na produção no primeiro trimestre.

Além disso, o PIB do Brasil teve o sétimo melhor desempenho entre as principais economias do mundo no segundo trimestre de 2022, segundo a Austin Rating, agência classificadora de risco. Neste mesmo cenário, a inflação brasileira deve encerrar o ano abaixo dos índices dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido, e são informações como estas que fazem com que o otimismo do mercado ganhe força. De acordo com outros dados da CNI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) subiu três pontos neste mês de setembro e alcançou o nível mais elevado desde agosto de 2021.

A tendência, portanto, é que indústrias nacionais passem a ser vistas com bons olhos pelo mercado, como um caminho de sucesso. Por isso, estas devem se preparar, investindo principalmente em inovações. Tecnologias como os cobots passarão a ser cada vez mais utilizadas, já que a automação de processos traz mais facilidade e produtividade.

O momento, portanto, exige atenção por parte desse segmento nacional, para que esteja preparado para o cenário de grande crescimento que já começou. O setor industrial brasileiro está se expandindo, puxando o mercado de automação, robótica e diversas tecnologias. É por isso que para que os resultados sejam positivos e que indústrias não fiquem atrás da concorrência, é necessário que otimizem processos internos com inovações, garantido mais eficiência. Fiquemos de olho no futuro, que bons ventos sopram sobre nosso país.

Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Universal Robots na América do Sul