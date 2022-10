Um novo horizonte para o comércio exterior

Fábio Pizzamiglio

Quando analisamos a balança comercial brasileira observamos os números e os resultados finais, porém, não temos a imagem completa sobre os desafios que o comércio exterior enfrenta no cotidiano. O que o futuro nos aguarda é incerto, mas, em minha convicção, são necessárias ações o quanto antes para reverter alguns problemas. Pode parecer apenas algo demagógico, mas vai muito além do que o discurso que observamos constantemente.

O tempo de desembaraço no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, teve um aumento de 853% no comparativo entre 2022 e 2021. Esse cenário segue em outros locais, em Santos o acréscimo foi de 150%, no porto de Paranaguá o aumento chegou a 300%. Essas informações fazem parte dos nossos dados internos, em análise dos últimos anos.

Então, ao mesmo tempo que percebemos uma amenização do impacto dos problemas exteriores, como é o caso da Guerra da Ucrânia, da pandemia da Covid-19 e problemas ambientais, nós ainda precisamos tratar com seriedade as nossas questões internas para que possamos ver a balança comercial continuar apresentando números positivos.

Um dos grandes desafios que observamos estar na mentalidade dos empresários do Brasil, seja do campo ou das zonas urbanas, é a valorização internacional das commodities e produtos com selos de sustentabilidade. Todo o agronegócio e a indústria brasileira precisam estar atentos a essa mudança da mentalidade internacional.

Outro aspecto a considerar é que no próximo ano poderemos ter uma demanda ainda maior de empresários brasileiros por isenções. Algo que analiso como positivo, principalmente quando pensamos no desenvolvimento da indústria nacional. A mudança do Drawback, por exemplo, que agora pode agregar os empresários do Simples Nacional é um marco histórico para o desenvolvimento da cultura de comércio exterior para empresários e empreendedores que não observavam o mercado internacional com o potencial que está disponível para os mesmos.

Assim, considerando todos os aspectos que podemos observar, temos problemas emergenciais que devem ser resolvidos o quanto antes. Ao mesmo tempo, temos notícias positivas e importantes para o Brasil, algo que aponta para um futuro promissor para quem deseja investir no comércio exterior no final deste ano e no início do ano que vem.

Diretor da Efficienza