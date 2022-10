Necessidades, perspectivas e os idosos

Gilson Esteves

Idoso, sênior, melhor idade, terceira idade, velho, sessenta mais… Não importa como você gosta de ser chamado. No dia 1º de outubro celebramos o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, que tem como um dos objetivos "refletir sobre as melhores práticas, lições e progressos para mudar as narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice".

Será que seus amigos e familiares lhe cumprimentaram no dia? Você recebeu mensagens do seu banco, dando os parabéns pela data? E se o fizeram? Você ficou feliz e agradeceu o cumprimento ou indignou-se por ser considerado idoso?

Mas, afinal de contas, qual a idade exata desse idoso que tem o dia 1º de outubro dedicado para ele? Sessenta e um anos? No Brasil, idoso é aquele que tem mais de sessenta anos. Ou os 60 como são chamados atualmente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento. A questão é que temos idosos 70 , 80 e 90 . E cada ano temos mais 100 . Rotular todas essas faixas etárias como 60 , e pensar que suas necessidades são semelhantes, é um grande erro.

O processo demográfico mundial passa por uma transição única e irreversível, resultando em mais populações idosas em todos os lugares. À medida que as taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais deve triplicar, alcançando cerca de dois bilhões em 2050.

Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões. Ou seja, o crescimento das pessoas com mais de 80 anos é ainda maior.

O mercado está muito interessado nos hábitos de consumo da terceira idade. Está na hora do lançamento de produtos e serviços que entendam e respeitem as limitações dos mais idosos ao invés de querer que eles aprendam a lidar com a tecnologia existente.

Como disse Arthur Clark: "qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia". Do ponto de vista da tecnologia temos que pensar em objetos mágicos, que executam sua função com uma simples palavra mágica, ou sem palavra alguma. E equipamentos que possam ser utilizados por todas as idades.

CEO da Tecnosenior e engenheiro eletrônico