Big Data é o futuro da publicidade

Roberta Selister

O investimento em soluções de análise de dados se consolidou como uma forte tendência de mercado entre empresas de comunicação. A estimativa, segundo Estudo da International Data Corporation (IDC), é de que a quantidade de novas informações produzidas por ano ultrapassará 175 trilhões de gigabytes até 2025. Isolados, porém, esses dados não significam muita coisa: o desafio hoje é traduzir o conhecimento em insights estratégicos para alavancar a performance dos negócios.

Big Data, portanto, é uma das maiores revoluções dos últimos tempos. As ferramentas e técnicas de Big Data Analytics permitem a melhor avaliação das necessidades comerciais aliada à categorização e análise das informações coletadas. Ou seja, empresas movidas pelo mindset Data-Driven tomam decisões mais certeiras porque estão amparadas pela identificação de comportamentos de consumo dos prospects e clientes.

Prever cenários, dessa forma, nunca foi tão essencial. Em um mundo hiperconectado, no qual leads e consumidores recebem e trocam um grande volume de informações diariamente, é preciso não apenas oferecer serviços e produtos irresistíveis, mas também estudar e mapear as demandas do público-alvo de acordo com cada perfil. Nesse sentido, agências de publicidade que desejam dar vida a campanhas memoráveis devem unir ideias criativas à ciência de dados, uma vez que não adianta planejar entregas sem poder qualificar sua repercussão.

É por esse motivo que, dentro da Escala, estamos no meio de um processo de fortalecimento da área de Data Analytics. Temos um próprio modelo de trabalho, chamado RRP, que consiste na divisão de três hubs criativos por propósitos específicos: reputação, relacionamento e performance. O modelo é ancorado na cultura Data-Driven pois acreditamos que cada objetivo dos nossos clientes deve resultar em uma entrega mensurável, seja quantitativa ou qualitativa.

Afinal, o futuro das agências de comunicação não depende somente de boas histórias. O diferencial competitivo está na junção de estudos apurados com base em análise de dados e geração de conteúdos criativos, garantindo sempre os melhores resultados.

Diretora de Data Strategy da agência Escala