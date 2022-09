A liberdade e o desenvolvimento

Lucas Ferrazza

As pessoas se sentem mais seguras quando há alguma força maior, ou governante com poder, que olha por elas e que as ajudará em última instância, assim como sentimos conforto em acreditar em Deus. A resposta sobre a existência de Deus cabe a cada um de nós e depende da fé, mas a crença de que esse Estado olhará por nós e buscará o bem comum, caso algo de ruim nos aconteça, ou aconteça ao nosso povo, é algo que pode ser aferido comparando formas de governo entre países e ao longo da história.

Nas últimas décadas, várias metodologias robustas foram desenvolvidas para mensurar o nível de liberdade das nações em termos econômicos e civis.

O Index of Economic Freedom, publicado pela Heritage Foundation, é um exemplo. Ele mede o grau de liberdade econômica dos países por meio de doze indicadores: estado de direito (direito de propriedade, integridade do governo, eficiência do Judiciário); tamanho do governo (gastos do governo, nível de impostos, saúde fiscal); eficiência regulatória (liberdade para empreender, liberdade para trabalhar, liberdade monetária); e mercados abertos (liberdade para trocar com outras nações, liberdade de investimento, liberdade financeira). Outros excelentes indicadores são o HFI (Human Freedom Index) e o Freedom in the World Report Ranking.

Independentemente da pesquisa adotada, é possível notar que a ordenação dos países tem muita similaridade. Entre as aparições constantes nos países mais livres estão Suíça, Nova Zelândia, Dinamarca, Canadá, Estônia, Luxemburgo, Irlanda, Austrália, Finlândia, Taiwan e Alemanha. Entre os menos livres, constantemente vemos Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, Síria, Sudão, China, Líbia, Irã e Arábia Saudita.

Não é preciso muito rigor estatístico para vermos o quanto a liberdade para viver de acordo com suas próprias escolhas e sem grandes interferências determina o desenvolvimento e a riqueza de uma nação. Indicadores como IDH e PIB per capita mostram alta correlação com os índices de liberdade. A média do IDH das 20 primeiras nações pelo Index of Economic Freedom é de 0,92 e a média de PIB per capita é de US$ 48.390. A média de IDH dos vinte últimos é de 0,61 e a média do PIB per capita é de US$ 3.667.

Os estudos confirmam que não foi à toa nem por qualquer fator intrínseco a uma raça, cor, credo ou região que se determinaram a riqueza e o desenvolvimento de uma nação.

Sócio da Vokin Investimentos e associado do IEE