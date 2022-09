Candidatos e eleitores

Thiago Roberto Sarmento-Leite

O momento é oportuno e procedente, a fim de que os eleitores realizem - no certame eleitoral prestes a ocorrer - profunda análise no tocante às condutas pregressas e não vedadas pela lei, bem como desempenhos contemporâneos, por parte dos concorrentes a postos eletivos, tanto executivos quanto legislativos. Sim, é imprescindível que possuam abonáveis históricos de vidas (privada/pública) a impor, tal, cautela redobrada na tomada de decisões quando das digitações dos nomes nas invioláveis e totalmente seguras "máquinas de votações".

Donde de maior valia, a gama de informes possibilitados pelos meios de comunicação sociais e, muito especialmente, através da atenta e operosa imprensa imparcial. Na realidade, como sobejamente evidenciado, "o voto tem consequências para o bem ou para o mal". Assim, de admitir que (ao ser lançado o sufrágio) fica estabelecida indissolúvel e mútua responsabilidade entre eleitor e postulante. De conseguinte, de reiterar quanto ao grau de comprometimento do "dever-direito" de votar, como - inspiradamente - constante da Carta Magna da Pátria. Conhecer, pois, o pensar e agir de candidatos é fundamental (inclusive por constituir irreversível elo de responsabilidade com o eleitorado). O ato de votar, incontestavelmente, é algo transcendental e a ser consagrado com lídima vibração cívica e em ordeira conduta.

As eleições devem ser encaradas não somente com realismo, mas com extrema confiança, em virtude da utilização da extraordinária arma: o instrumento legalmente disponibilizado ao eleitor, qual seja o voto. Consequentemente, não há como abdicar de seu cumprimento sob nenhum pretexto. Daí, imperioso que eleitas pessoas incontestavelmente ilibadas e comprovadamente qualificadas, moral e profissionalmente.

Enfim, de tudo e por tudo, é cabível destacar a pertinência das efetivações periódicas dos prélios eleitorais. Verdadeiramente, por ações proativas, dentre os que - acertadamente sufragados, será confirmado o equilíbrio e desenvolvimento social em geral. Indubitavelmente preservado, desta forma, o Estado Democrático de Direito do nosso Brasil!

Ex-juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e presidente da Associação de Juristas Católicos/RS