A história do Cine Embaixador de Gramado

Paulo Pruss

Recentemente foram comemorados os 50 anos do Festival de Gramado, muitas homenagens aconteceram, porém uma pessoa fundamental neste processo foi esquecida, Milton Dienstmann, 89 anos. Como fornecedor de equipamentos, Milton foi para Gramado visitar os proprietários do único cinema da cidade, pertencente à família Pascoal, que mantinha uma pequena sala de exibições em um chalé de madeira. Assim, fez proposta para as melhorias dos equipamentos, mas não só isso, sugeriu um cinema novo, afinal a cidade não possuía uma boa sala. Com uma nova sala, argumentou, certamente incentivaria o turismo, sugeriu que este novo espaço contemplasse espetáculos, além de conferências e simpósios.

O proprietário sugeriu que Milton voltasse, para uma explanação de suas sugestões, enquanto isso, iria reunir o maior número possível de autoridades, comerciantes e hoteleiros. A reunião aconteceu na Churrascaria Três Reis, Milton discorreu sobre a necessidade de uma casa de espetáculos à altura da cidade, que além das funções de cinema, tivesse espetáculos teatrais e shows, citou a possibilidade de um festival de cinema. Ficou acertado a criação de uma sociedade anônima, Milton ficou em Gramado para visitar o comércio expondo as ideias e oferecendo ações do empreendimento.

Milton adquiriu ações, assim como o prefeito e várias pessoas, o padre participou com terreno na praça ao lado da igreja, e assim foi fundado o Cine Embaixador S/A. Com o prédio pronto faltavam as poltronas, projetores, cortinas e decoração. Milton fez uma proposta, emprestaria os equipamentos completos de som e projeção, com compromisso de compra futura. Superada essa fase, faltavam as poltronas, como representante da fábrica de móveis Gricht, fez o projeto e conseguiu para que o pagamento tivesse um amplo financiamento.

Assim foi inaugurado o famoso Cine Embaixador. Passados alguns anos, Milton lembrou da ideia do Festival de Gramado, procurou os críticos de cinema Hiron Goidanich, conhecido como Goida, e o jornalista Calveiro, ambos seus amigos do Clube de Cinema, que realizavam suas reuniões no cine Mônaco, em Porto Alegre, que pertencia a Milton.

Ele apresentou a principalmente com o pessoal ligado ao cinema do eixo do Rio-São Paulo e, desta maneira, foi criado o primeiro Festival de Cinema do Brasil.

