Começo de Conversa, página 3, Jornal do Comércio, edição de 23/09/2022 O ex-ministro Carlos Marun, do MDB, contestou o colunista Fernando Albrecht () quando este disse que o MDB é um "tambor furado". É um "tambor furado", sim, e faltou dizer que também é um partido fisiológico, de esquerda dissimulada, agarrado a quem está no poder, não importando quem (oportunismo). E em um governo nacional do Lula (PT, caso vença eleição ao Planalto), irá ser calça e cueca com este governo. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul)

Embaixadas e consulados

Quantas embaixadas e consulados o Brasil tem no exterior? Quantos funcionários ocupam e quanto custa para o Brasil manter esse pessoal todo em embaixadas e consulados? Qual o custo-benefício que dão como contrapartida para manter esse efetivo a serviço (?) do Brasil? Essas informações são importantes para a maioria dos brasileiros e, principalmente, àqueles que moram no exterior ou que viajam esporadicamente como turistas ou a negócios. Precisam saber como podem usar e se orientarem em caso de necessidades. Creio que poucos sabem os fundamentos e as conveniências de terem um posto brasileiro avançado no exterior, mormente nos países em que o Brasil tenha relacionamentos comerciais, culturais, técnicos e outros. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Editorial sobre armas