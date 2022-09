Transição escolar: desafios e experiência

A vida escolar é marcada por momentos de transição e aprendizados. Essa expectativa inicia cedo, já na transição para o 1º ano dos anos Iniciais. Há uma espera para essa etapa da vida, que pode ser positiva, mas também fator de ansiedade. É o momento em que as crianças deixam as escolas infantis e se deparam com a "escola grande", cheias de dúvidas e novos desafios. Também passam por essa situação aquelas que se mantém na escola, pois por mais que o ambiente seja familiar, crescer pode gerar insegurança.

Para que este período da vida seja tranquilo, é fundamental a parceria entre escola e família, estabelecendo uma relação de confiança. É imprescindível que a criança perceba as mudanças como naturais e importantes para o crescimento, superando-as com serenidade. No entanto, essa relação precisa ser construída nos primeiros momentos de pesquisa dos pais ou responsáveis nas visitas e entrevistas com os profissionais da escola e nos diálogos estabelecidos entre os diferentes atores envolvidos nessa trajetória. A Base Nacional Comum Curricular sugere que a transição escolar ocorra de forma acolhedora e gradativa, garantindo a integração e a continuidade dos processos de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, os educadores devem estar preparados para apoiar o estudante, respeitando a história e o tempo de cada um.

Como os pais podem auxiliar os filhos nesta fase? Conversando sobre as mudanças, atentando para não gerar preocupação antecipada, visitando escolas e, posteriormente, levando a criança para visitar também. É importante que ela entenda a escolha dos pais e se sinta segura, conhecendo o local, os espaços e os educadores. A experiência do crescer é desafiadora - e será também em todas outras etapas da vida. Familiares e responsáveis precisam atuar em conjunto com a escola, encorajando e explicando que as mudanças e os desafios fazem parte da jornada, afinal, crescer é seguir a caminhada e traz um mundo de possibilidades.

Orientadora Educacional do

Colégio Marista Rosário