As reformas que o Brasil precisa

O resgate da Democracia Social que vem sendo vilipendiado pela truculência instalada no Palácio do Planalto é tarefa de todos os brasileiros que desejam o melhor para o nosso país. Não se trata apenas de derrotar a figura grotesca que ocupa o posto mais alto da República, mas do projeto que ele representa, fundado na destruição do Estado Democrático de Direito, na supressão de direitos, na precarização da nossa economia, nos ataques à Educação, à Cultura e à Pesquisa e no desprezo para com a vida humana, que ficou escancarado durante a pandemia. O negacionismo, o atraso das vacinas e o boicote às medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde causaram a maioria das mortes de quase 700 mil brasileiros.

Neste período, milhões de trabalhadores perderam seus empregos e muitos foram jogados de volta ao mapa da fome. Não pode ser normal que, no terceiro maior produtor de alimentos do mundo, 33 milhões de pessoas não tenham o que comer. Não é aceitável que no maior produtor de proteína animal do mundo haja pessoas na fila do osso ou contentando-se com pele de galinha, porque não têm dinheiro para comprar carne.

O Estado mínimo, pregado pelos neoliberais e perseguido pelo atual governo, significa, para a maioria da população, saúde mínima, educação precária, segurança insuficiente e aumento dos abismos sociais. Nós defendemos um Estado do tamanho das necessidades do nosso povo, sob controle público e não privado, que possa responder às grandes demandas sociais, reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável.

O País precisa de justiça tributária, com impostos progressivos e diferenciados, e distribuição de renda: quem pode mais, paga mais; quem pode menos, paga menos. Precisa de uma reforma política que valorize o voto e a participação dos cidadãos na política, e que acabe com a influência do poder econômico nas eleições e impeça que o dinheiro público vá parar no bolso de privilegiados, através de mecanismos como as emendas parlamentares, o orçamento secreto e as emendas de relator.

A democracia é um processo em permanente elaboração e aperfeiçoamento, mas ela se fortalece, naturalmente, quando a representação política está articulada com a participação popular e a vontade da cidadania valorizada. Já provamos que isso é possível com o Orçamento Participativo, em Porto Alegre e no Rio Grande.

Ex-governador do RS e

candidato a senador (PT)