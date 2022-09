Os 249 anos da Câmara dos porto-alegrenses

Idenir Cecchim

Em setembro, a Câmara Municipal de Porto Alegre celebra 249 anos. Transcurso de tempo quase idêntico aos 250 da existência da Capital. Essa seja talvez uma das evidências mais claras de que a história da Câmara e a de Porto Alegre foram escritas em conjunto. Uma trajetória, escrita desde 1773, na promoção de debates e na construção de soluções a várias mãos.

Não por acaso, o legislativo é conhecido como a Casa do Povo porto-alegrense, e tratando-se da Capital, a Casa de todos os gaúchos.

Os vereadores democraticamente eleitos se tornam e legitimam-se como verdadeiros porta-vozes dos cidadãos, na busca por soluções de problemas cotidianos. Da resolução de pequenas demandas de infraestrutura, calçamento, iluminação, até transformações gigantescas nos paradigmas da Capital.

Enaltecer a história do Poder Legislativo nada mais é do que celebrar as conquistas de direitos da nossa sociedade. Desde a primeira legislatura, presidida por Domingos Moreira, quando sequer se tinha uma sede própria, até os dias de hoje, a Câmara sempre foi um pilar na defesa da democracia, e do povo porto-alegrense. Foi do presidente da Câmara a assinatura da ordem de início para os primeiros calçamentos da cidade, e é no Plenário Otávio Rocha que são debatidos e aprovados os rumos futuros da nossa Capital.

Durante este quase 1/4 de século, a Câmara Municipal passou por diversas transformações, sem jamais deixar de ocupar o papel de instituição zeladora da democracia e do desenvolvimento de Porto Alegre. Nesta legislatura, marcada pela pluralidade ideológica, em que o legislativo porto-alegrense se destaca por ser o com maior presença feminina entre as capitais do Brasil, vemos efervescer o sentido de representação. A Câmara representa os mais diversos olhares de um povo diverso, e a na diversidade de ideias é que temos construído um presente e um futuro melhor para todos!

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre (MDB)