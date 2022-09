Contador: profissão do presente e do futuro

Márcio Schuch Silveira

Colegas, contadores e contadoras, neste 22 de setembro, data em que comemoramos o Dia do Contador, é importante lembrar nossa história e, principalmente, honrar aqueles que muito contribuíram para o desenvolvimento da nossa profissão. Inspirado no contato com estudantes que realizaram, no último domingo, o Exame de Suficiência, minha reflexão será sobre o presente e o futuro.

Acabamos de viver uma experiência muito intensa e triste, que provocou uma profunda ponderação a respeito da nossa essência: a pandemia da Covid-19, a qual, acredito, trouxe uma nova consciência sobre o que de fato é a atividade do contador. Por mais diversas que sejam as percepções e os modos de ser de cada contador ou contadora, em suas variadas formas de atuação e áreas de especialização, temos a função de controlar o patrimônio e gerar informações úteis para a tomada de decisão, com ética e integridade, e, por isso, somos imprescindíveis para o desenvolvimento da sociedade. Ter consciência dessa responsabilidade é transformador, nos faz valorizar a contabilidade e contribui para que a própria postura do profissional seja mais altiva.

Proporcionais à relevância do contador são os desafios dessa profissão, que busca, por essência, estabelecer uma comunicação confiável entre diversos participantes do mundo dos negócios - onde existir algum patrimônio, haverá informação contábil. Geração, criação e manutenção de riqueza é um tema sempre sensível nas relações humanas, desde o contato entre duas pessoas até as conexões entre nações e grupos de países. Hoje, o mundo busca uma forma de acompanhar o compromisso que cada nação, governo e empresa têm com a sustentabilidade do nosso planeta. Um desafio enorme, mas, onde houver busca de informações confiáveis e relevantes, lá estaremos!

A partir dessa percepção do papel do contador na sociedade e após uma necessária discussão sobre a nossa essência, espero que possamos presenciar a transformação do desenvolvimento econômico entregando confiança, credibilidade e informações relevantes para influenciar de forma positiva as melhores decisões. Que a reflexão sobre a nossa essencialidade seja constante e que as lições de um processo tão doloroso como foi a pandemia não sejam esquecidas.

Contador e contadora, seja qual for a área de atuação que você escolher, não se esqueça de que faz parte desse grande time e saiba que a sociedade espera muito de você!

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul