A opinião pública reconhece o Transportador

Paulo Ziegler

Há 29 anos, por decreto do presidente Itamar Franco, foi definido que em 17 de setembro o Brasil comemora o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. A data expressa reconhecimento a um setor econômico que cumpre papel estratégico para o País. O modal rodoviário representa pouco mais de 60% da matriz de transporte do Brasil, em índice que varia conforme a região. Tem sido historicamente apontado como resultado de uma opção equivocada dos governos, que teriam se inclinado pelo "rodoviarismo".

O fato merece uma análise mais detida. Os governos nunca fizeram uma opção, ou definiram uma matriz de transporte. O transporte rodoviário de cargas foi uma imposição tecnológica consagrada pela iniciativa privada. A partir da metade da década de 1950 os caminhões surgem como a opção ao transporte ferroviário e, alguns casos, ao hidroviário. O modal ferroviário foi mal administrado pelo setor público, deixando lacunas de mercado e desassistindo o sistema produtivo nacional. Os caminhões, totalmente operados pelo setor privado, ocuparam os espaços deixados pelos demais modais, garantindo a crescente industrialização do Brasil, que se desenrolava neste tempo.

Decorridas cerca de sete décadas deste processo, o fato central é que o Brasil tem uma matriz de transporte forjada pela necessidade do sistema produtivo nacional. Se não fossem os caminhões, não teríamos alcançado o patamar de ser uma das dez maiores economias do planeta.

O episódio da pandemia deixou marcas profundas mundo afora. E cada setor foi compreendido de forma específica diante desta impressionante crise sanitária. A incerteza que se impôs diante dos riscos de contágio e a incapacidade do setor de saúde assistir a todos os enfermos, fez com que os governos determinassem que quem pudesse, deveria ficar em casa. Porém em meio a tantas incertezas, os governos não hesitaram em garantir que o transporte de cargas não deveria parar. Até mesmo os restaurantes à beira das rodovias fecharam. E parte da população, de forma espontânea, foi para as rodovias para alcançar marmitas aos motoristas em viagem. As fronteiras entre os países foram fechadas, menos para o transporte rodoviário de cargas.

A pandemia mostrou que a opinião pública valoriza e reconhece a importância do transporte rodoviário de cargas. E revelou que, mesmo não dispondo de uma infraestrutura rodoviária condizente com sua relevância, consegue dar conta de tornar o Brasil uma Nação competitiva no cenário global, inclusive pela perspectiva do Transporte e da Logística.

Diretor de Infraestrutura do Sistema Fetransul