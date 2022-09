Semana da Pátria

Adriano Dallegrave

Em uma era de polarização política e decisões judiciais controversas que nos restringem até de vestirmos nossas cores verde amarelo, cabe relembrar que estamos completando dois séculos de independência.

É muito mais que um número, é a expressão da consolidação de uma jovem nação que tem muito a crescer e se desenvolver.

É fato que somos um país jovem diante dos milenares países europeus, mas somos também a segunda maior democracia das américas e a maior da américa latina.

O Brasil é historicamente um pilar diplomático da ONU, onde vale relembrar, Osvaldo Aranha representando o Brasil, advogou a favor da criação do Estado de Israel, em 1948.

O destaque do nosso país no final deste último século de aniversário se dá pela Constituição Federal de 1988, da estabilidade da moeda derivada da criação do plano real e do crescimento do protagonismo do Brasil no agronegócio e nas exportações de commodities.

Nossa Constituição foi essencial para a estabilidade democrática e proporcionou grandes avanços sociais desde sua criação.

Temos problemas sim, mas a democracia brasileira vem buscando enfrentar tais desafios com soluções que aprimorem o estado e a dinâmica da sua relação com seu povo.

Precisamos aprimorar e fortalecer nossas instituições, reformar nossa legislação penal, tornar nossa justiça mais efetiva e fazer com que os problemas sociais que hoje enfrentamos se tornem passado.

O Brasil é um país jovem, com apenas 200 anos de independência, mas que tem um potencial imenso de desenvolvimento.

Cabe aos brasileiros combater a corrupção, deixar para trás o (jeitinho brasileiro) e sim, fazer boas escolhas para que o Brasil siga completando aniversários e se tornando referência democrática na América Latina.

O povo brasileiro pode e deve comemorar seus 200 anos com muito verde e amarelo e com muita alegria, afinal, estamos de aniversário e estamos evoluindo. Parabéns Brasil! Parabéns Brasileiros!

Advogado empresarial