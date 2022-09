O que se ensina e o que se cobra

Eduardo Jablonski

Enquanto as faculdades de Pedagogia ou de licenciaturas em geral defendem atualizações na educação, modos diferentes de ensinar e aprender, métodos ágeis e outras ideias, as avaliações continuam ultrapassadas e retrógradas, enfatizando um ensino classificatório e excludente. Provas como Enem, Vestibular na UFRGS e concursos, ou mesmo as provas com questões de múltipla escolha, enfatizam a decoreba, não o raciocínio e as conexões sinápticas que um estudante poderia fazer. Esse tipo de prova não mede o conhecimento de ninguém.

Para citar dois exemplos recentes que provam isso, um senhor está fazendo faculdade de Letras Espanhol, língua que ele já domina, por ter sido casado com uma uruguaia e ter convivido com os castelhanos por 14 anos. Era espanhol I, ou seja, nada mais simples e fácil para ele, que fala inclusive com sotaque uruguaio. Mas a professora que preparou a prova de múltipla escolha escreveu questões que nem mesmo um senhor que domina o idioma e fala melhor do que ela conseguiu fazer direito e tirou 7,6. Menos de dez para ele seria absurdo, porque ele conhece o idioma quase como um falante nativo.

Outra situação que prova que esses exames não avaliam nada aconteceu também há poucas semanas. Na mesma faculdade de Letras, uma pessoa que já é formada em Letras Inglês, tem mestrado em Literatura Brasileira pela UFRGS e escreve livros de crítica literária há 30 anos (já publicou 21 livros) fez uma prova de múltipla escolha sobre literatura, ponto em que é mais forte. Essa prova abordava autores como João Simões Lopes Neto, Clarice Lispector, Machado de Assis e João Cabral de Melo Neto. A senhora já tinha lido a obra completa de todos eles. Como é escritora, poderia escrever sem pesquisar livros inteiros sobre cada um. Poderia dar aulas sobre todos. Porém a prova de múltipla escolha foi feita de uma forma que essa senhora quase nem entendeu o que se pedia e tirou 5,5. Ou seja, mais uma vez não mediu o conhecimento dela.

Existe uma enorme disparidade entre o que se prega em termos de metodologias educacionais e o que se cobra em termos de provas e exames. Simplesmente os professores que preparam os exames não sabem o que estão fazendo.

