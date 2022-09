Datas históricas atraem visitantes às cidades

Abdon Barretto Filho

O fenômeno turístico e suas transversalidades com os aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços permitem aos gestores públicos e privados criações de estratégias para atraírem visitantes durante as comemorações das datas históricas.

É óbvio que o planejamento, a organização e o marketing do destino (city marketing) são fundamentais para alcançarem os sucessos. Várias cidades já identificaram as oportunidades que as comemorações históricas oferecem, principalmente os aniversários das cidades, dos Estados e do País.

Na realidade, as comemorações das datas históricas dependem dos conhecimentos dos gestores, das comunidades, dos políticos e dos investimentos. De uma maneira geral, a História pode alavancar o turismo receptivo, atraindo visitantes interessados em datas específicas, gerando empregos, rendas e autoestima da comunidade.

Durante os festejos dos 200 anos da Independência do Brasil, muitas cidades brasileiras recebem visitantes que lotam meios de hospedagem. São motivações cívicas.

Convém salientar, que muitas pessoas aproveitam as datas históricas e seus pontos facultativos ou feriados para realizarem visitas pessoais, longe das comemorações, ampliando os fluxos de visitantes.

Fenômeno similar acontece em uma série de países que realizam comemorações anuais de fatos históricos, destacando-se a França, Inglaterra, entre outros, com transmissões dos meios de comunicação ao vivo.

Tudo é iniciado com as vontades e decisões dos gestores públicos e privados interessados nas atrações de visitantes. Algumas cidades não estão interessadas. Outras cidades querem, mas não possuem conhecimentos técnicos e nem recursos.

A elaboração de um robusto calendário de eventos históricos capazes de atrair visitantes pode ser uma boa estratégia para consolidar o posicionamento da cidade no mercado de bens e/ou serviços. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista