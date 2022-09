A relevância do voto para senador

Antônio Augusto Mayer dos Santos

As disputas senatoriais brasileiras, em todas as unidades da Federação, embora revestidas de inequívoca importância, inúmeras vezes acabam relegadas a um plano secundário no curso das campanhas eleitorais e da atenção dos eleitores. Esse fenômeno, que ocorre inclusive diante de situações onde há um dilema de muitas opções, é de nítida percepção a cada pleito que se sucede e tem algumas causas passíveis de abordagem.

De início, é pertinente ressaltar que não obstante o Senado brasileiro ser considerado por estudiosos e analistas, inclusive internacionais, um dos mais poderosos dentre as democracias contemporâneas, o seu desempenho frustrante em torno de significativas demandas da sociedade tem gerado indignações. Outro componente a depreciá-lo está nos mandatos de quase uma década, os quais, por ficarem petrificados, distanciam os senadores da população. Some-se a isso o histórico atribulado das últimas legislaturas, lotado de cassações, escândalos e afastamentos, e o resultado não pode realmente surpreender: há um considerável desinteresse do povo pela Câmara Alta do Congresso Nacional.

Relativamente ao prisma eleitoral, a situação não se apresenta diversa. Primeiro, porque diante de alguns contextos eleitorais mais complexos, determinadas pelejas senatoriais ficam espremidas entre as escolhas do eleitorado quanto aos cargos de deputado, governador e presidente. Depois, que os debates de rádio e televisão em torno das cadeiras a preencher, a par de escassos, raramente desfrutam da mesma audiência daqueles que são proporcionados aos candidatos que rivalizam pelo Poder Executivo. Por fim, verdade seja dita, a maioria da população infelizmente desconhece as atribuições exercidas pelos senadores, mesmo aquelas mais comezinhas.

Inquestionavelmente, o voto para senador deve ser mais prestigiado. É indispensável ter presente que o Senado Federal detém atribuições constitucionais estratégicas, muitas vezes cruciais para o País.

Nessa perspectiva, é essencial avaliar criteriosamente tanto os perfis quanto as promessas versadas por aqueles que pretendem apresentar projetos, sabatinar candidatos aos tribunais superiores e outras matérias de impacto na República. Em suma: são poucos meses de atenção ou omissão por parte do eleitor que definem oito extensos anos de mandato.

Advogado e professor de Direito Eleitoral