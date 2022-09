Cem mil Médicos de Família para o Brasil

João Henrique Kolling

O segundo semestre de 2022 tem visto uma intensa agenda de congressos médicos, após muitos encontros adiados pela pandemia. No 7° Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, aproximadamente 800 profissionais estiveram reunidos de 1º a 3 de setembro na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

O tema "A Atenção Primária Desafiada e a Reinvenção do Cuidado" provocou os congressistas a refletirem sobre o esgotamento pessoal e profissional durante a pandemia, bem como a buscarem o aprimoramento clínico. Destacaram-se discussões sobre a rápida incorporação de novas tecnologias na assistência médica, notadamente a telessaúde e, na última mesa redonda, abordou-se o desafio da falta de Médicos de Família e Comunidade.

Frequentemente ouvimos o estranhamento dos pacientes: "O que faz o Médico de Família? É uma especialidade nova ou um clínico geral?" A Medicina de Família e Comunidade (MFC) faz o acompanhamento de saúde das pessoas de todos gêneros e idades, diante de qualquer problema de saúde, resolvendo 90% das queixas e atuando de forma coordenada com outros especialistas nas demais. É a maior especialidade médica no mundo, e Porto Alegre é a cidade berço do programa de residência no Brasil. Sua regulamentação oficial foi há mais de 40 anos, em 1981. Mas esse desconhecimento se explica, pois no Brasil, em 2020, éramos apenas 1,7% dos médicos e, atualmente, menos de 10 mil titulados.

Na União Europeia, quando se estabeleceu o padrão de formação médica especializada para os cuidados primários de saúde, alguns países abordaram o problema em duas etapas: na primeira, através de cursos temporários, de especialização em larga escala para generalistas que já trabalhavam nos postos de saúde; na segunda, pela obrigatoriedade da residência médica e regulação da oferta de vagas, garantindo que a maior parte fosse em Medicina de Família e Comunidade. Com isso se busca atingir a proporção atualmente recomendada de 1 médico de família para até 2 mil pessoas. Temos, portanto, no Brasil, uma carência de mais de 90 mil MFCs para os 200 milhões de brasileiros.

O desafio é grande, mas as soluções existem e saímos da Amrigs motivados a garantir que toda pessoa tenha um médico de família e comunidade para chamar de seu.

Presidente da Associação Gaúcha de

Medicina de Família e Comunidade