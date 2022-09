A exploração do trabalhador

Antonio Augusto d'Avila

Se você dispuser de uma razoável quantia e decidir pela aplicação em ações de grandes empresas, receberá seus dividendos tranquilamente, livre de impostos. Porém, se tiver a má ideia de investir em sua comunidade, onde há desemprego, e montar um pequeno negócio, sua tranquilidade irá pelos ares.

De fato, para proteger os trabalhadores da ganância do empregador, são feitas inúmeras exigências burocráticas e criadas estruturas governamentais que exigem muitos recursos para funcionar. Para tanto, o governo cobra do empregador igual quantia que este paga ao trabalhador. O contrato de trabalho passa a custar o dobro.

Apesar de tudo, se o negócio prosperar, surgirão várias ofertas, inclusive de órgãos governamentais, para que o empresário aposte na automação. Ofertas irrecusáveis de empréstimos de longo prazo com juros subsidiados por impostos indiretos. Bom número daqueles trabalhadores é dispensado e o empresário recupera boa parte de sua tranquilidade.

Além do ataque direto aos contratos de trabalho, o governo concentra 70% de toda a carga tributária no consumo de bens e serviços, por meio dos impostos indiretos, o que significa taxar mais de 80% da renda do trabalhador médio. Dessa forma, na contramão de qualquer política de combate às desigualdades, passa ao largo das demais fontes, em especial, as dos mais abonados, os do topo da pirâmide, que têm nos dividendos 60% de suas rendas, isto é, completamente isentas. Sem contar que as demais transações financeiras são taxadas no máximo em 15%.

Nesse ponto, foi jogada de mestre transformar o imposto de renda direto sobre os dividendos em imposto indireto, recolhido pela pessoa jurídica e pago pelos consumidores: ninguém sabe o que e quanto está pagando.

Falar em absurdo é pouco, o governo diz combater o flagelo do desemprego e da fome, porém, ataca o trabalho com voracidade desmedida ao impor altíssima carga burocrática e tributária sobre os salários, como algo a ser extirpado.

Economista