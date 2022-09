Prevenção ao suicídio: seja luz, guie caminhos

Letícia Lessa da Silva Silveira

Chegamos ao mês que é marcado por um tema fundamental para as ações de saúde mental: a prevenção ao suicídio. O assunto, ainda tabu na sociedade, vem ganhando espaço nos últimos anos com base nos números que vão sendo revelados. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida, resultando na quarta principal causa de morte na faixa entre os 15 e 29 anos em 2019.

Hoje no cenário pós pandemia, com os fatores de risco associados a comportamento suicida acentuados, e dados do Ministério da Saúde divulgados na imprensa, é fundamental promover a saúde integral de toda a população, com especial atenção para a saúde mental. Sem considerar a subnotificação, esses números apontam que o total de óbitos por lesões autoprovocadas passou de cerca de 7 mil para 14 mil em 20 anos no Brasil. Na contramão do mundo, mas seguindo tendência das Américas, o País está na frente da Colômbia e do México. E o Rio Grande do Sul ocupa o topo do ranking com o maior número de casos entre os estados brasileiros.

Todo suicídio é uma tragédia que afeta famílias, equipes inteiras de trabalho, comunidades e localidades, como a região sul do Brasil. Iniciativas de prevenção devem ser vistas dentro de uma esfera de ações em saúde mental que qualquer organização e a sociedade podem implementar. Foi ciente disso que o Serviço Social da Indústria, Sesi-RS, entidade ligada à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), lança a campanha alusiva ao Setembro Amarelo voltada às indústrias e à sociedade, com o conceito "Seja luz. Guie caminhos".

A intenção do Sesi-RS é não só chamar a atenção para a importância de falar sobre suicídio, como mostrar que a prevenção dele passa por prevenir e ficar atento ao sofrimento mental em diversas formas. Motivo pelo qual faz a campanha abranger desde o ambiente laboral e suas lideranças, até aquele ou aquela que pode ajudar, e, ainda, a pessoa que precisa de ajuda.

Gerente da área de Saúde Mental e Inovação do Sesi-RS